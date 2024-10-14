أوبك تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط مع تباطؤ اقتصاد الصين

فيينا: خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل في ظل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وبحسب التقرير الصادر عن أوبك اليوم الاثنين، تفترض المنظمة نمو متوسط الطلب العالمي على النفط بنحو 1,9مليون برميل يوميا إلى 104.1 مليون برميل يوميا، في حين كانت تتوقع قبل شهر نمو الطلب بأكثر من مليوني برميل يوميا.

في الوقت نفسه خفضت أوبك حجم النمو المتوقع للطلب في العام المقبل من1.7مليون برميل يوميا إلى 1.6مليون برميل يوميا في المتوسط.

وتحاول دول أوبك وحلفاؤها في تجمع أوبك بلس بقيادة روسيا دعم أسعار النفط العالمية من خلال خفض الإنتاج.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن منظمة أوبك تراجع إنتاج روسيا بنحو 28 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي، فيما كان الانخفاض أكبر في إنتاج ليبيا حيث بلغ 410 آلاف برميل يوميا من إنتاجها ، وانخفض إنتاج العراق بمقدار 155 ألف برميل يوميا.

وقالت أوبك اليوم إن الصعوبات الاقتصادية في الصين تحد من أسعار النفط، حيث تعتبر الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

(د ب أ)