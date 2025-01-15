اقتصاد | طاقة

أوبك: تراجع إنتاج النفط الروسي 4.2% في 2024

15 - يناير - 2025

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موسكو: قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأربعاء إن إنتاج روسيا من النفط الخام تراجع 4.2 بالمئة إلى 9.17 مليون برميل يوميا في العام الماضي مقارنة مع 9.57 مليون برميل يوميا في 2023، في ظل تخفيضات دول المنظمة للإنتاج لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وبلغ إنتاج النفط الروسي في ديسمبر/ كانون الأول 8.985 مليون برميل يوميا بانخفاض ستة آلاف برميل عن نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنه يزيد بقليل عن حصة الإنتاج الروسي البالغة 8.98 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط. تضم مجموعة أوبك+ الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجين مستقلين منهم روسيا. وتعهدت موسكو بتعويض الإنتاج الزائد في الشهور السابقة.

ومن المتوقع أن تزيد حصتها إلى 9.004 مليون برميل يوميا اعتبارا من أبريل/ نيسان.

(رويترز)

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