«أوبك» تُبقي على توقعاتها لزيادة الطلب على النفط العامين الحالي والمقبل وترفع تقديرتها لنمو الاقتصاد العالمي

■ لندن – رويترز: أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» أمس الثلاثاء على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بقوة نسبياً في عامي 2024 و2025، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام وأرجعت هذا إلى أنه لا يزال هناك مجال أكبر للتحسن.

وقالت المنظمة في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024 و1.85 مليون برميل يومياً في 2025. ولم تتغير هذه التوقعات عن الشهر الماضي.

وتعزز النمو الاقتصادي من شأنه إعطاء دفعة إضافية للطلب على النفط. وتتجاوز توقعات «أوبك» لنمو الطلب في 2024 توقعات «وكالة الطاقة الدولية». كما أن التباعد في وجهات النظر بين الجانبين بشأن الطلب أكبر مما كان عليه في أوقت من آخر 16 عاماً على الأقل.

وقالت «أوبك» في التقرير إنه من المتوقع أن تمتد «الديناميكية القوية» للنمو الاقتصادي التي بدأت قرب نهاية 2023 إلى النصف الأول من عام 2024. ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجاري 0.1 في المئة بعد زيادة سابقة الشهر الماضي.

وتابعت «رغم استمرار بعض المخاطر التي تدفع في اتجاه معاكس، فإن استمرار الزخم المتوقع منذ بداية العام قد يؤدي إلى اتجاهات صعودية إضافية للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2024».

وتتمسك «أوبك» بنفس رقم نمو الطلب منذ أن أعلنت أولى توقعاتها للعام 2024 في يوليو/تموز الماضي. وتلقت أسعار النفط دعماً في 2024 من الصراع في الشرق الأوسط وتعطل بعض الإمدادات، غير أنها تحت ضغط أيضاً جراء المخاوف بشأن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وحوَّم سعر خام برنت أمس حول مستوى 82 دولاراً للبرميل.

وقالت «أوبك» في التقرير إن ارتفاع الأسعار في فبراير/شباط تزامن مع استمرار تعزز العوامل الأساسية لسوق النفط، مضيفة أن التوتر الجيوسياسي دعم الأسعار أيضاً.

وتتوقع المنظمة حالياً نمو الاقتصاد العالمي 2.8 في المئة في 2024، مدعوماً بتوقعات استمرار التراجع في التضخم طوال العام. كما أبقت على التوقعات للعام المقبل عند 2.9 في المئة. وقالت «نستبعد تأثير التطورات السياسية والجيوسياسية المحلية كثيراً على زخم النمو».

وبالنسبة للعام الجاري، فإن توقعات «أوبك» لنمو الطلب على النفط أكبر بكثير من الزيادة البالغة 1.22 مليون برميل يومياً في توقعات «وكالة الطاقة الدولية» حتى الآن، والتي من المقرر أن تصدر تحديثا لها يوم الخميس.

وتعتقد «أوبك» أن الطلب على النفط سيستمر في الارتفاع خلال العقدين المقبلين، في حين تتوقع وكالة الطاقة أن يصل إلى ذروة بحلول 2030 مع التحول إلى مصادر طاقة أنظف. وهذه النقطة محل خلاف بينهما إلى جانب مسائل ذات صلة مثل الحاجة إلى المزيد من الاستثمار في قطاع النفط.

وأمس الأول خلُص تحليل رويترز للتقارير الشهرية لـ»أوبك» و»وكالة الطاقة الدولية» منذ 2008 إلى أن الفجوة البالغة 1.03 مليون برميل يومياً بين توقعات كل منهما لنمو الطلب في فبراير/شباط كانت الأكبر من حيث عدد البراميل في هذه الفترة من العام. وتتبنى «أوبك» وتحالف «أوبك+» الأوسع نطاقاً سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق. وبدأ في يناير/كانون الثاني سريان خفض جديد للربع الأول من العام وتم تمديده في وقت سابق من الشهر الجاري ليشمل الربع الثاني.

وذكر التقرير أيضاً أن إنتاج «أوبك» من النفط ارتفع 203 آلاف برميل يومياً في فبراير/شباط إلى 26.57 مليون برميل يومياً بقيادة نيجيريا وليبيا، على الرغم من الجولة الجديدة لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي بدأها تحالف «أوبك+» في يناير/كانون الثاني.