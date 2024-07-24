أوبك: روسيا ستعوض القدر الأكبر من فائض إنتاج النفط من مارس إلى سبتمبر 2025

موسكو: قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء إن إجمالي الزيادة في إنتاج روسيا من النفط خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران هذا العام بلغ 480 ألف برميل يوميا عن المتفق عليه في مجموعة أوبك+، وإن موسكو تعهدت بتعويض القدر الأكبر من تلك الكمية العام المقبل.

وتشير بيانات أوبك إلى أن روسيا ستعوض 40 ألف برميل يوميا من فائض إنتاج النفط في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى نوفمبر تشرين الثاني من العام الجاري، كما ستعوض 440 ألفا في الفترة من مارس آذار إلى سبتمبر أيلول العام المقبل.

(رويترز)