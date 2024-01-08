أوبنهايمر وساكسيشن يهيمنان على جوائز غولدن غلوب- (صور)

لوس أنجليس: فاز الفيلم الأمريكي “أوبنهايمر” بجائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم، كما حاز بطله كيليان مورفي على جائزة أفضل ممثل رئيسي، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز لأبرز الأعمال التلفزيونية والسينمائية لعام 2023.

وحاز الممثل روبرت داوني جونيور على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم “أوبنهايمر”، كما فاز مخرج الفيلم كريستوفر نولان بجائزة أفضل مخرج.

وفازت الممثلة إيما ستون بجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة رئيسية في فيلم موسيقي أو كوميدي عن دورها في فيلم “بور ثينغز”، الذي حاز أيضا على جائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ستون تفوقت على عدد من الممثلات منهن ناتالي بورتمان وجينفير لورانس.

وتلعب ستون دور سيدة تعود للحياة على يد عالم بارع يقوم بدوره الممثل ويليام دافو.

وحاز الممثل البريطاني ماثيو ماكفادين على جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل مساعد في مسلسل تلفزيوني عن دوره في مسلسل “ساكسيشن” (الخلافة)، الذي فاز بجائزة أفضل مسلسل درامي.

كما فاز الممثل كيران كولكين بجائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي عن دوره في “ساكسيشن”، وحازت الممثلة سارة سنوك على جائزة افضل ممثلة في مسلسل درامي عن دورها في نفس المسلسل.

(د ب أ)