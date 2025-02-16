“أوبن أيه.آي” تتعهد بمنع نماذجها للذكاء الاصطناعي من ممارسة الرقابة على وجهات النظر

سان فرانسيسكو: تعهدت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية “أوبن أيه.آي” بألا تتجنب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتطرق إلى الموضوعات الحساسة، وستمتنع عن إنتاج أي محتوى قد “يستبعد بعض وجهات النظر”.

وفي نسخة محدثة من “موديل سبيس” وهو مجموعة قواعد عالية المستوى تحكم بشكل غير مباشر نماذج أوبن أيه.آي قالت الشركة إن نماذجها “يجب ألا تحاول توجيه المستخدم لتبني أجندة خاصة بها (النماذج) سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكتبت الشركة في نسخة موديل سبيس الجديدة: “أوبن أيه.آي تؤمن بحرية الفكر والتي تتضمن حرية الوصول إلى كل الأفكار والاستماع إليها ومناقشتها. ولا يجب أن يتجنب نموذج الذكاء الاصطناعي أو يمارس الرقابة على الموضوعات بطريقة قد تؤدي في حال تكرارها على نطاق واسع، إلى حجب بعض وجهات النظر عن الوصول إلى الناس بشكل عام”.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن هذه الخطوة من جانب الشركة قد تكون ناتجة عن تعرضها لضغوط سياسية من أجل ضمان حرية التعبير في نماذج الذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتهم فيه الكثيرون من حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثل الملياردير إيلون ماسك وإمبراطور العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي ديفيد ساكس، أنظمة الذكاء الاصطناعي بممارسة الرقابة ضد وجهات النظر المحافظة. ويقول ساكس إنه تمت برمجة تطبيق شات جي.بي.تي التابع لشركة أوبن أيه.آي بشكل خاص لكي يكون “متحفزا” وغير صادق بشأن الموضوعات الحساسة سياسيا.

(د ب أ)