“أوبن أيه.آي” تطلق خاصية جديدة لـ”شات جي.بي.تي”

سان فرانسيسكو: أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية “أوبن أيه.آي” بدء إطلاق خاصية ذاكرة جديدة في منصة محادثة الذكاء الاصطناعي “شات.جي.تي” تسمح للمنصة بإعداد الإجابات على أسئلة المستخدم الجديدة استنادا إلى تاريخ المحادثات السابقة بينهما.

وقالت الشركة إن هذه الخاصية التي تظهر في إعدادات شات جي.بي.تي باسم “ارجع إلى الذكريات المحفوظة” تستهدف جعل المحادثات مع شات جي.بي.تي أكثر ملائمة للمستخدم.

وأضافت الشركة أن التحديث سيضيف سياقا حواريا إلى خصائص إنتاج النصوص وتوليد الصور في شات جي.بي.تي.

وتعتزم الشركة إطلاق خاصية الذاكرة الجديدة لمستخدمي الإصدار المدفوع الأجر شات جي.بي.تي برو، وشات جي.بي.تي بلس، باستثناء المستخدمين في بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، لأن هذه المناطق تحتاج إلى مراجعات خارجية إضافية لكي تتوافق مع التشريعات والقواعد المحلية في تلك الدول. لكن الشركة ملتزمة بإتاحة هذه الخاصية في تلك الدول فيما بعد.

في الوقت نفسه، قال متحدث باسم أوبن أيه.آي، إن الشركة لم تحدد حتى الآن موعد توفير هذه الخاصية لمستخدمي الإصدار المجاني من شات جي.بي.تي، مضيفا: “نركز على توفير الخاصية لمشتركي الإصدارات المدفوعة الآن”.

وتهدف ميزة الذاكرة الجديدة إلى جعل شات جي.بي.تي أكثر سلاسة وشخصية، وعدم تكرار المعلومات التي سبق تقديمها للمستخدم في محادثات سابقة.

وفي فبراير/ شباط، طرحت غوغل خاصية ذاكرة مماثلة في منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها “جيمني”.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن هذه الخاصية قد لا تعجب جميع مستخدمي المنصة لأنها تنطوي على السماح لشركة أوبن أيه.آي بالاستحواذ على المزيد من معلومات المستخدم والاحتفاظ بها. لذلك تتيح الشركة إمكانية إلغاء الاشتراك في الخاصية من خلال إعدادات شات جي.بي.تي، حيث يمكن للمستخدمين اختيار إيقاف خاصية الذاكرة الجديدة، بالإضافة إلى إدارة ذكريات محددة محفوظة.

تقول أوبن أيه.آي إنه يمكن للمستخدم سؤال شات جي.بي.تي عما تتذكره من معلومات المستخدم، أو الانتقال إلى وضع المحادثة المؤقتة التي لا يتم تخزين بياناتها.

(د ب أ)