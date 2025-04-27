“أوبن أيه.آي” تطلق نسخة خفيفة من أداة البحث العميق في منصة “شات جي.بي.تي”

سان فرانسيسكو: أطلقت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي أوبن أيه.آي، نسخة “خفيفة” من أداة البحث العميق لمنصة شات جي.بي.تي، التي تتصفح الإنترنت لجمع كل التقارير والمعلومات الخاصة بموضوع معين، لمستخدمي الإصدارات مدفوعة الأجر من شات جي.بي.تي وهي شات جي.تي بلس وشات جي.بي.تي تيم وشات جي.بي.تي برو.

وتعمل أداة البحث العميق الجديدة، والتي تم توفيرها لمستخدمي الإصدار المجاني من شات.جي.تي، بإصدار من نموذج الذكاء الاصطناعي ميني 04. ورغم أنها ليست بنفس كفاءة النسخة الكاملة من أداة البحث العميق، تقول أوبن أيه.آي إن توفيرها أقل تكلفة مما يتيح لها زيادة حدود استخدام النسخة المجانية من شات جي.بي.تي ومنافسة الشركات التي تقدم خدمات مماثلة أقل تكلفة مثل ديب سيك الصينية.

وقالت شركة أوبن أيه.آي في سلسلة منشورات على منصة التواصل الاجتماعي إكس: “ستكون إجابات (النسخة الخفيفة من أداة البحث العميق) أقصر، مع الاحتفاظ بنفس درجة العمق والجودة التي يتوقعها المستخدم”.

وبمجرد الوصول إلى الحد الأقصى للاستخدام المسموح به للنسخة الأصلية من أداة البحث العميق، فإنه سيتم إحالة الاستعلامات مباشرة إلى النسخة الخفيفة”.

وأشار موقع تك “كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي أطلقت مؤخرا مجموعة واسعة من أدوات البحث العميق عبر منصات محادثة الذكاء الاصطناعي ومنها جيمني من غوغل وكوبايلوت من مايكروسوفت وغورك من إكس.أيه.آي.

وتعتمد هذه الأدوات على نماذج ذكاء اصطناعي منطقية، تتمتع بالقدرة على التفكير في المشكلات والتحقق من صحتها، وهي مهارات يمكن القول إنها بالغة الأهمية لإجراء بحث متعمق حول موضوع ما.

وقالت أوبن أيه.آي إن أداة البحث العميق الخفيفة من شات جي.بي.تي ستكون متاحة للمستخدمين التابعين لمؤسسات ريادة الأعمال والمؤسسات التعليمية خلال الأسبوع الحالي بنفس مستويات الاستخدام التي يتمتع بها مستخدمو الإصدار تيم.

(د ب أ)