“أوبن أيه آي” تطلق نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي يمكن تخصيصهما بحسب الطلب

كاليفورنيا: أعلنت شركة “أوبن أيه آي” المطورة لمنصة الذكاء الاصطناعي “شات جي بي تي” عن إطلاق نموذجين جديدين “مفتوحين” من الذكاء الاصطناعي يمكن تخصيصهما وتشغيلهما بحسب الطلب على جهاز كمبيوتر محمول، حسبما ذكرت الشركة اليوم الثلاثاء.

ويطلق على النموذجين وهما “جي بي تي- أو إس إس- 120بي” و”جي بي تي- أو إس إس- 20بي” ما يسمى “نماذج لغة مفتوحة الوزن” والتي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى معايير الذكاء الاصطناعي وتخصيصها، في ابتعاد عن منصة “شات جي بي تي” والتي تستند إلى نموذج “مغلق”.

وغالبا ما تستخدم هذه النماذج بواسطة الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي المصممة لتلبية احتياجاتها على خوادمها الخاصة.

ولم تذكر “أوبن أيه آي” البيانات التي تم استخدامها لتدريب النماذج الجديدة.

ومثل أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تستخدم لتوليد النصوص، يمكن للنموذجين “جي بي تي- أو إس إس- 120بي” و”جي بي تي- او اس اس- 20بي” كتابة الشفرات والبحث عبر الإنترنت عند الطلب منهما.

(د ب أ)