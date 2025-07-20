“أوبن أيه.آي” تطلق وكيل ذكاء اصطناعي عام لمنصة “شات جي.بي.تي”

واشنطن: أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية “أوبن أيه.آي” وكيل ذكاء اصطناعي عام جديد على منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الشهيرة شات جي.بي.تي، والذي قالت الشركة إنه يستطيع إكمال مجموعة واسعة متنوعة من المهام التي تتم على أجهزة الكمبيوتر بدلا من المستخدمين.

وأضافت شات جي.بي.تي أن الوكيل يستطيع تصفح جدول مهام المستخدم بشكل آلي وإنتاج عروض تقديمية وعروض شرائح قابلة للتحرير وتشغيل التعليمات البرمجية.

وتجمع الأداة، المسماة بوكيل شات جي.بي.تي، بين العديد من إمكانيات أدوات وكيل الذكاء الاصطناعي السابقة من أوبن أيه.آي، بما في ذلك خاصية أوبيتور لتصفح مواقع الويب، بالإضافة إلى خاصية ديب ريسيرش التي تقوم بتجميع المعلومات من عشرات مواقع الويب في تقرير بحثي موجز. وتقول أوبن أيه.آي إن المستخدمين سيتمكنون من التفاعل مع الوكيل بمجرد توجيه بلغة طبيعية عبر شات جي.بي.تي.

وتم إطلاق وكيل شات جي.بي.تي لمشتركي خطط أوبن أيه.آي برو وأوبن أيه.آي بلس وتيم. ولتفعيل الأداة، يمكن للمستخدمين اختيار “وضع الوكيل” من قائمة أدوات شات جي.بي.تي.

ويمثل إطلاق وكيل شات جي.بي.تي أحدث محاولة من الشركة لتحويل منصة الذكاء الاصطناعي إلى منتج وكيل قادر على اتخاذ الإجراءات وتفويض المهام للمستخدمين، بدلا من مجرد الإجابة على الأسئلة.

في السنوات الأخيرة، كشفت شركات وادي السيليكون، بما في ذلك أوبن أيه.آي وغوغل بيرلكيستي عن عشرات وكلاء الذكاء الاصطناعي التي وعدت بطرحها. ومع ذلك، أثبتت هذه الوكلاء في إصداراتها المبكرة صعوبة التعامل مع المهام المعقدة، وتبدو أقل جاذبية كمنتجات من الرؤية النهائية التي يطرحها المدراء التنفيذيون في مجال التكنولوجيا حول وكلاء الذكاء الاصطناعي.

(د ب أ)