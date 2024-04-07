لايف ستايل | تكنولوجيا

“أوبن أيه آي” تطور تطبيقا لاستنساخ الصوت 

منذ ساعتين

حجم الخط
0

واشنطن: تعمل شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي “أوبن أيه.آي” على تطوير تطبيق لاستنساخ الأصوات البشرية، وهو ابتكار يمكن أن يؤدي إلى تحول كبير في طريقة صناعة الأفلام وغيرها من صناعات المحتوى التي تستخدم لغات أجنبية، في حين يمكن أن يمثل أيضا تهديدا خطيرا للديمقراطية.

وقالت الشركة المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي “شات جي.بي.تي” إن “فويس إنجين (التطبيق المستهدف) يحول النص المكتوب إلى تسجيل صوتي مسموع بصوت بشري واضح، ونجح في إنتاج تسجيل صوتي مدته 15 ثانية”.

وأضافت أنها تطور هذا التطبيق الجديد منذ 2022 بهدف تحويل النصوص إلى أحاديث. ورغم ذلك لم يتضح حتى الآن ما إذا كان “فويس إنجين” سيكون متاحا للاستخدام هذا العام أم لا.

واعترفت “أوبن أيه.آي” بأن مثل هذه التطبيقات يمكن أن تنطوي على مخاطر كبيرة، خاصة في عام انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ونظرا للخوف من إساءة استخدام هذا التطبيق، قالت الشركة إنها “تتخذ خطوات حذرة وتستند إلى المعرفة” في توسيع نطاق توفير التطبيق. وتسعى “أوبن أيه.آي” إلى فتح باب النقاش حول الفرص والمخاطر التي تمثلها التكنولوجيا الجديدة وإجراء المزيد من الاختبارات عليها.

يذكر أنه تم نشر اتصالات هاتفية مقلدة في كانون الثاني/يناير الماضي، مما أجج المخاوف من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالأصوات وتزييف أحاديث في إطار معركة انتخابات الرئاسة الأمريكية الحالية.

وفي المكالمة المزيفة، تحدث صوت يشبه صوت الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليدعو الديمقراطيين في ولاية نيوهامبشير الأمريكية لعدم المشاركة في الانتخابات التمهيدية. وتعتبر الرسائل الصوتية المسجلة واحدة من الأدوات الشائعة في الحملات الانتخابية بالولايات المتحدة.

(د ب أ) أ

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

غوتيريش يبدي “قلقا بالغا” حيال معلومات عن استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في حرب غزة- (فيديو)
5 - أبريل - 2024
الغارديان: مدير وحدة التكنولوجيا في الجيش الإسرائيلي كشف القناع عن نفسه بالخطأ
5 - أبريل - 2024
أمريكا تراجع تقريرا أفاد بأن إسرائيل تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف قصفها في غزة
5 - أبريل - 2024
المغرب يبحث مع الإيسيسكو التعاون في الذكاء الاصطناعي
3 - أبريل - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية