أوبن إيه آي تطلق تشات جي بي تي 5-  وتعتبره “قفزة كبيرة في الذكاء”

سان خوسيه- كاليفورنيا: أطلقت شركة أوبن إيه آي، المطورة لتشات جي بي تي، الجيل التالي من برمجياتها في ظل المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي.

وقال سام ألتمان، رئيس شركة أوبن إيه آي، في بيان يوم الخميس: “يمثل جي بي تي 5- قفزة كبيرة في الذكاء مقارنة بجميع نماذجنا السابقة”.

وكان الإصدار السابق، جي بي تي 4- ، يتواصل بمستوى طالب جامعي. أما جي بي تي 5-، على الجانب الآخر، فهو مثل خبير حاصل على درجة الدكتوراه في أي موضوع، حسبما وعد ألتمان.

وسيجري تشغيل روبوت الدردشة تشات جي بي تي باستخدام جي بي تي 5- للمستخدمين في النسخة المجانية أيضا في المستقبل.

وقال ألتمان إن عصر جي بي تي 5- سيتميز بالقدرة على إنشاء “برمجيات حسب الطلب”.

وبدأت الضجة حول الذكاء الاصطناعي مع إطلاق تشات جي بي تي في نهاية عام 2022.

ووفقا لأوبن إيه آي، لدى تشات جي بي تي حاليا ما يقرب من 700 مليون مستخدم أسبوعيا.

وبالإضافة إلى أوبن إيه آي، تتنافس شركات مثل أنثروبيك، وإكس إيه آي المملوكة لإيلون ماسك، وعملاقا التكنولوجيا غوغل وميتا على الصدارة في مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وفي غضون ذلك، تتعاون شركة مايكروسوفت مع أوبن إيه آي وأعلنت أنها ستدمج جي بي تي 5- في منتجاتها.

