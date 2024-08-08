“أوتستراد التطبيع” غير مرحّب به في “مترو المدينة” في بيروت- (تدوينة)

بيروت- “القدس العربي”:

“طريق الأوتوستراد لن يمر في مترو المدينة” هذا ما خلصت إليه حملة “مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان”، التي أعلنت “نجاحها في منع حفل لفرقة “أوتستراد” الأردنية في بيروت في 24 آب الحالي نظرًا لمواقف الفرقة التطبيعية منذ سنوات وتورطها بزيارة الكيان الإسرائيلي مرات عدة إلى حيفا والناصرة والجولان المحتل”.

وأوضحت الحملة في بيان أنه “بحسب المعطيات التي جمعتها، تبيّن أن أهالي حيفا قاموا عام 2015 برمي الفرقة بالأحذية، إذ إن الفرقة لم تكتفِ حينها بزيارة الأراضي المحتلة، بل استقبلها مطعم “ديوان” المعروف بمواقفه التطبيعية ودعوته لفنانين عرب بهدف مد جسور التعاون والتنسيق مع الكيان الصهيوني”.

وأشارت إلى “عدم رصد تجمع (اتحرك) الأردني الذي تتواصل معه الحملة أي موقف للفرقة مؤيد لعملية طوفان الأقصى أو للمقاومة الفلسطينية، لما من هذا التأييد من تبعات عليها كمنعهم من دخول الأراضي المحتلة”، وأضافت “نتيجة كل تلك المعطيات لم يكن أمامها إلا التواصل مع الجهة المنظمة لشرح الموقف، وقد أبدت بدورها تعاونًا واهتمامًا وقررت إلغاء الحفل”.

وأعربت الحملة “عن شكرها لـ”مترو المدينة” على تجاوبها وتجمع “اتحرك” في الأردن الذي زوّد الحملة بمعلومات عن الفرقة ومواقفها”.

وختمت بيانها متوجهة إلى فرقة “أوتستراد” بالقول: “موقفنا من موقف حملة المقاطعة في الأردن وحملات المقاطعة كافة، لبنان يرحبُ بكم ما لم تكونوا “أوتستراد” للتطبيع”.