سياسة | عربي | فلسطين

“أوتشا”: إسرائيل تمنع معظم البعثات الإغاثية في غزة

27 - ديسمبر - 2024

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غزة – “القدس العربي”:

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن السلطات الإسرائيلية تواصل رفض وإعاقة غالبية بعثات المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأوضح المكتب الأممي أنه من بين 12 طلبا للأمم المتحدة لتنسيق التحركات الإنسانية قدمت يوم الأربعاء، تم رفض ستة طلبات بشكل قاطع، فيما تم إلغاء ثلاثة من قبل المنظمين بسبب التحديات الأمنية أو اللوجستية، فيما تمت الموافقة على طلب واحد لكنه واجه عوائق، وتم تسهيل وإنجاز اثنين آخرين.

وأوضح “أوتشا” أنه تم رفض محاولتين للوصول إلى الأجزاء المحاصرة من محافظة شمال غزة.

وقال إنه على الرغم من القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن، “تعمل منظمات الإغاثة بجد لمساعدة الأكثر ضعفا، مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في غزة”.

وفي الوقت نفسه، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه لا يزال يتلقى تقارير يومية عن مقتل وإصابة المدنيين في جميع أنحاء غزة بسبب الأعمال العدائية المستمرة، والتي تتسبب أيضا في دمار واسع النطاق وتؤدي إلى النزوح.

وأكدت الوكالة الأممية مجددا على ضرورة حماية وتجنب استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 27, 2024 الساعة 2:12 م

    حقيقة بشعة جدا جدا في ظل تغول البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😓☝️🚀🐒🔥💣

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 27, 2024 الساعة 2:14 م

    حقيقة بشعة جدا جدا في ظل تغول عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸😓☝️🚀🐒🔥💣

    رد

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