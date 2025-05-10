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أوتشا: الفلسطينيون يموتون بغزة وسط حصار إسرائيلي للشهر الثالث

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إسطنبول: أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، السبت، أن “الفلسطينيين يموتون بقطاع غزة الذي يرزح تحت حصار إسرائيلي تام للشهر الثالث على التوالي”، في إطار الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.

وفي بيان نشره على حسابه بمنصة إكس، قال مكتب “أوتشا” إن 70 بالمئة من فلسطيني قطاع غزة داخل مناطق تتواجد فيها قوات إسرائيلية، أو تحت أوامر تهجير، أو كليهما.

وشددت أن الأمم المتحدة وشركاءها مستعدون لتكثيف تقديم المساعدات لقطاع غزة فور رفع الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

70 بالمئة من فلسطيني قطاع غزة داخل مناطق تتواجد فيها قوات إسرائيلية، أو تحت أوامر تهجير، أو كليهما

وفي معرض وصفها للوضع بقطاع غزة، قالت أوتشا: “الفلسطينيون يموتون وسط حصار إسرائيلي تام للشهر الثالث على التوالي”.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

والاثنين، سجلت وزارة الصحة بقطاع غزة وفاة 57 طفلًا نتيجة سوء التغذية والمضاعفات الصحية، في ظل النقص الحاد في الحليب العلاجي، وخاصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

(الأناضول)

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