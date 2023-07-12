“أوتشا” تفضح هجمات الاحتلال والمستوطنين.. هدم 38 مبنى واستشهاد مواطنين بينهم أطفال

غزة – “القدس العربي”:

فضح تقرير حقوقي دولي، ممارسات سلطات الاحتلال الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها عمليات القتل، وهدم المنازل والمنشآت، في إطار سعي الاحتلال إلى ترحيل الفلسطينيين قسرا من منازلهم وأراضيهم، وجاء ذلك في الوقت الذي تواصلت فيه التنديدات الدولية والعربية والمحلية، بطرد الاحتلال لعائلة صب لبن المقدسية من منزلها، وتسليمه للمستوطنين.

هجمات عسكرية دامية

وفي تقرير جديد أصدره مكتب الامم المتحدة لتنسيق المساعدات الانسانية في الأراضي الفلسطينية “أوتشا”، أشار إلى أن الأسابيع الثلاثة الماضية، شهدت عمليات عسكرية كبيرة نفذتها قوات الاحتلال، حيث قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين، وتوفي آخران متأثرين بإصابتيهما خلال عمليات تفتيش واعتقال وعمليات أخرى نفذتها هذه القوات، بما فيها عملية هدم عقابي، يوم 13 يونيو طالت مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس.

وذكر أن القوات الإسرائيلية قتلت خمسة فلسطينيين، من بينهم طفل، وتوفي فلسطينيان آخران، أحدهما طفلة، متأثرين بالجروح التي أصابتهما خلال عملية نفذتها القوات الإسرائيلية في جنين، دامت لـ 11 ساعة، وذلك يوم 19 يونيو الماضي، أدت إلى إصابة ما لا يقل عن 50 آخرين.

ويوضح التقرير أيضا أن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل، في غارة شنتها طائرة مسيرة على جنين، يوم 21 يونيو، كما قتل طفل فلسطيني وأصيب ستة من أفراد القوات الإسرائيلية ومستوطن إسرائيلي في هجومين بإطلاق النار قرب حاجزين في الضفة الغربية، يوم 24 يونيو، حيث لا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمان الطفل.

وتطرق التقرير إلى العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الاحتلال يومي 3 و4 يوليو الجاري ضد مخيم جنين، وذكر أن القوات الإسرائيلية قامت بعملية جوية وبرية واسعة النطاق في مخيم جنين للاجئين ومحيطه، أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا، من بينهم أربعة أطفال، فضلا عن مواطن فلسطيني قتلته قوات الاحتلال يوم 3 يوليو في مدينة رام الله، خلال مظاهرة شهدت إلقاء الحجارة احتجاجًا على عملية جنين.

هدم المباني وتشريد السكان

كما هدمت السلطات الإسرائيلية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، 38 مبنى أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها في القدس الشرقية والمنطقة (ج) بالضفة الغربية، بما فيها 14 منزلًا، بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل.

ويؤكد التقرير الأممي، أن حصول الفلسطينيين على تلك الرخص يكاد يكون مستحيلًا.

ويوضح أنه نتيجة لذلك، هُجر 48 فلسطينيًا، من بينهم 22 طفلًا، ولحقت الأضرار بسبل عيش أكثر من 8,000 آخرين، لافتا إلى أن ستة من المباني المتضررة، قد قدمها المانحون في سياق الاستجابة لعمليات هدم سابقة في تجمعي حمامات المالح وعين الحلوة-أم الجمال (وكلاهما في طوباس).