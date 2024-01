أوتشا: غزة “ستنزف” حتى الموت دون وصول آمن ومستدام- (فيديو)

غزة: حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن قطاع غزة المحاصر، حيث تواصل إسرائيل هجماتها، سوف “ينزف حتى الموت” إذا لم يتم توفير الوصول المستمر إليه.

جاء ذلك في بيان نشر على حساب أوتشا على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” الثلاثاء.

وأضاف البيان أنه تم الوصول إلى مستشفى الشفاء يوم أمس الاثنين، مبينا أن المنع المتكرر لطواقم المساعدات الإنسانية من الدخول إلى شمال غزة، حال دون توسيع عمليات إنقاذ الحياة.

وذكرت موظفة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أولغا تشيريفكو، التي أدرجت رسالتها المرئية مع البيان، أنهم وصلوا إلى مستشفى الشفاء لأول مرة بعد 5 أيام من المنع، وأن المستشفى أصبح مأوى لآلاف الأشخاص.

وأكدت تشيريفكو أن المأسي التي شاهدوها أثناء مجيئهم إلى المستشفى لا يمكن تصوره ووصفه، مشددة أن المعدات والوقود والمياه والغذاء في المستشفى محدودة للغاية.

ونقلت شيريفكو عن طبيبة في المستشفى قولها: “نحن وحيدون في هذا العالم، لقد نسوا أمرنا”.

وشددت تشيريفكو بالقول :” لا ينبغي للعالم أن يبقى غير مبال لمعاناة الناس في غزة”.

وفي إشارة إلى الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، لفت تشيريفكو قائلة: “إذا لم يكن لدينا وصول آمن وهادف ودائم إلى هذه المناطق، فإن غزة سوف تنزف حتى الموت”.

Yesterday, we finally managed to access Shifa hospital.

The recurrent denial of access of humanitarian teams to northern #Gaza is preventing the needed scale-up of life-saving operations.

#AccessDenied

🔊Speakers on!

More information 👇

— OCHA oPt (Palestine) (@ochaopt) January 23, 2024