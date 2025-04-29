“أوتشا” يدق ناقوس الخطر: الوضع الغذائي يتدهور في غزة والمواد الأساسية والطبية تنفد

غزة – “القدس العربي”:

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة أسفرت، بحسب التقارير، عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في الأيام الأخيرة، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، وقال إن العمليات الإنسانية لا تزال تعاني من القيود بسبب العمليات العسكرية والحصار، وحذر من تفش أكبر للمجاعة.

وطالب المكتب الأممي بضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم عمال الإغاثة، بموجب القانون الدولي الإنساني، في ظل الهجمات الحربية.

وأكد في تصريح نشره موقع الأمم المتحدة أن العمليات الإنسانية لا تزال تعاني من قيود شديدة بسبب العمليات العسكرية المستمرة، بالإضافة إلى المنع المفروض على المساعدات والسلع التجارية، والذي أصبح مطبقا بالكامل منذ أكثر من ثمانية أسابيع، مشيرا إلى أنه مع تناقص المخزونات، يبذل الشركاء قصارى جهدهم للوصول إلى الناس بأي إمدادات متبقية.

كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن أن الحصار الخانق أدى إلى تدهور كارثي في الأوضاع الصحية، وتفشي حالات سوء التغذية الحاد

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن أن الحصار الخانق أدى إلى تدهور كارثي في الأوضاع الصحية، وتفشي حالات سوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال والرُّضع، حيث تجاوز عدد الحالات التي وصلت إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية نتيجة سوء التغذية الحاد 65,000 حالة مرضية، من أصل 1.1 مليون طفل يعانون من الجوع اليومي.

هذا وقد أفاد شركاء الأمم المتحدة بأنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، اضطر 16 مطبخا مجتمعيا إضافيا إلى الإغلاق، على الرغم من جهودها لتعديل قوائم الطعام، أو تقليل الكميات، أو حشد الدعم من المجتمع. ومن المتوقع إغلاق مزيد من المطابخ هذا الأسبوع بسبب نفاد الإمدادات. وقال المكتب إن سكان غزة يعتمدون على هذه الوجبات كمصدرهم الوحيد للمساعدات الغذائية.

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن عن نفاد مخزوناته، محذرا من أن هذا سيجبر المطابخ على الإغلاق خلال أيام.

وأشار “أوتشا” إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، “تتحمل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي، تشمل ضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية وخدمات الصحة العامة، وتسهيل الإغاثة الإنسانية عند عدم توفر تلك المواد والإمدادات”.

وذكر المكتب أنه في حين يواجه أكثر من مليوني شخص نقصا حادا في الغذاء، أفادت الأمم المتحدة وشركاؤها بأن أحدث تحليل لمراجعة المجاعة التابع للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي قد بدأ هذا الأسبوع. وأشار إلى أن الشركاء في المجال الإنساني يحذرون من تدهور الوضع الغذائي في سائر أنحاء غزة.

وتطرق المكتب الأممي إلى مشكلة المياه في غزة، وقال إن التقديرات تشير إلى نزوح آلاف العائلات، استجابة لأمر نزوح آخر أصدرته القوات الإسرائيلية يوم الجمعة للمناطق الغربية من محافظة غزة، ونقل عن الشركاء الداعمين لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بأنه على الرغم من استمرارهم في توفير المياه عبر أكثر من 12 نقطة توزيع، إلا أن إنتاج المياه انخفض بنسبة 20 في المائة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب عدم توفر الوقود أو وجوده في مناطق يصعب الوصول إليها، مما يؤثر على استخراج المياه من آبار المياه الجوفية.