سياسة | دولي

أوجلان في شريط مصوّر: تخلي “حزب العمال الكردستاني” عن سلاحه سيحصل “سريعاً”- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

لقطة شاشة من فيديو أوجلان

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إسطنبول: تعهّد زعيم “حزب العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان، في رسالة مصوّرة نُشرت الأربعاء، أن تخلي الحزب عن سلاحه سيحصل “سريعاً”.

وقال أوجلان في الشريط المصوّر الذي نشرته وكالة “فرات” للأنباء المقربة من الحزب: “في إطار الإيفاء بالوعود التي التزمنا بها، ينبغي (…) انتهاء الكفاح المسلح بشكل طوعي، والانتقال إلى المرحلة القانونية والسياسة الديمقراطية”، مشيراً إلى أنه “بخصوص إلقاء السلاح سيتم تحديد الطرق المناسبة والقيام بخطوات عملية سريعة“.

وأوضح أنه حالياً “يتم تشكيل لجنة داخل البرلمان التركي من أجل نزع السلاح بشكلٍ طوعي وفي إطار قانوني”.

(أ ف ب)

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