أوديغارد وأوساكا يضاعفان أزمة إصابات آرسنال قبل قمة ليفربول في الدوري الإنكليزي

لندن: أصيب مارتن أوديغارد وبوكايو ساكا، نجما آرسنال خلال مباراة الفريق أمام ليدز يونايتد التي انتهت بفوز عريض للفريق اللندني بنتيجة 5 / صفر، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن آرسنال يعاني من كثرة الإصابات قبل مواجهة حاسمة أمام ليفربول، يوم الأحد المقبل، في الجولة القادمة من الدوري.

ولفتت إلى أن آرسنال خاض مواجهة ليدز يونايتد بدون الثنائي كاي هافيرتز وبن وايت بسبب الإصابة أيضا.

وتابعت أن أوديجارد تعرض لإصابة في الكتف بعد احتكاك من أحد لاعبي ليدز، ليغادر قائد آرسنال الملعب، رغم محاولته في البداية التحامل على آلامه.

وأشارت إلى أن ساكا، صاحب الهدف الثاني في شباك ليدز يونايتد، عانى من آلام عضلية في الشوط الثاني، ليتم استبداله أيضا بعد مرور 53 دقيقة، ويشارك مكانه لياندرو تروسارد.

وذكرت أن النجم الإنكليزي الدولي، بوكايو ساكا، ابتعد عن الملاعب لمدة أربعة أشهر في الموسم الماضي بسبب إصابة عضلية قوية.

وختمت سكاي سبورتس بأن كريستيان نورجارد، المنضم حديثا لصفوف آرسنال هذا الصيف لم يشارك في أول مباراة بعد في ظل تعافيه من إصابة.

