«أوركسترا فلسطين للشباب» توجّه من عمّان سلاماً «لكل العيون الحزينة» في غزة

عمان – أ ف ب: بملابس سوداء وكوفيات، وأمام مئات المتفرجين المتأثرين، وجّه 120 شاباً من أصل فلسطيني يقيمون في دول الشتات في مختلف أنحاء العالم سلاماً «لكل العيون الحزينة» في غزة، من خلال مقطوعات وأغنيات أدتها أوركسترا جمعتهم خلال حفلة في عمّان.

وأحيّت حفلة «غزة التضحية والبطولة» على مسرح أكاديمية عمان فرقة «أوركسترا فلسطين للشباب» التي أسسها عام 2004 معهد «إدوارد سعيد» الوطني للموسيقى، وتتألف من فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 14 و26 عاماً يعيش معظمهم في دول الأمريكيتين وفي أوروبا وأستراليا، وكذلك في الأردن وسوريا ومصر ولبنان.

وبعض هؤلاء الشباب البالغ عددهم الإجمالي مئة وعشرين لا يجيد العربية لأنهم يمثلون الجيل الثاني والثالث من المهاجرين، إذ ترك أجدادهم فلسطين عامي 1948 و1967.

وتولت عازفة الكمان الفلسطينية لامار إلياس (24 عاماً) التي تقيم في مدينة تولوز الفرنسية قيادة الأوركسترا التي عزفت مقطوعات لتشايكوفسكي وسيبيلوس وسامويل باربر ومختارات غنائية من شعر محمود درويش وتأليف مارسيل خليفة.

وأرتدى الموسيقيون ملابس سوداء ووضعوا فوق أكتافهم الكوفية الفلسطينية باللونين الأسود والأبيض، فيما وقف الجمهور وصفّق طويلاً لأغنيتَي «سلام لغزة» للشاعر فؤاد سروجي و»مريم غزة» للشاعر إبراهيم نصر الله.

وتقول كلمات أغنية «سلام لغزة»: «سلام لكل العيون الحزينة تفيض دموعها بأساً وعزّة، سلام لشعب أبيّ عنيد يشيع في كل يوم شهيداً».

أما كلمات أغنية «مريم غزة» ففيها: «إلهي خذ كل شيء ودعنا قريبين من بحرنا ههنا، إلهي خذ كل شيء ودعنا قريبين من مقابر أحبابنا ههنا (…) إلهي كن سورنا، لن نفر إذا هبط الليل من موتنا».

وأوضحت قائدة الأوركسترا لامار إلياس أن «كل المقطوعات الموسيقية التي اختيرت لهذا العرض تتناول الصمود والمقاومة، حتى المعزوفات والمقطوعات الكلاسيكية الغربية». وأضافت الشابة المتحدرة من بيت لحم والمقيمة في فرنسا «لقد بحثنا عن معزوفات تدعو لانهاء الاحتلال وتقف ضد الظالم والسجّان والقاتل».

وإذ ذكّرت بأن «الموسيقى تحرّك الشعوب والثورات»، أبرزت أنها بالنسة إلى الفلسطينيين «إحدى طرق المقاومة». وشرحت أن «الموسيقى نوع من انوع الثقافة والاحتلال يحاول بأي طريقة ان يمحو الثقافة الفلسطينية ونحن نريد ان نجعل الثقافة والهوية الفلسطينية حيّة».

وقالت لامار، التي حصلت على الدبلوم العالي في الموسيقى في مدينة تولوز الفرنسية «جميعنا موجوعون مما يجري، ولا يمكننا أن نعيش حياة طبيعية، فما يجري في فلسطين وفي غزة تحديدا يجب ان يؤثر على كل إنسان، فهناك مجزرة وتطهير عرقي لشعب كامل».

وقال المدير العام لمعهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى ومؤسس الفرقة سهيل خوري «نحن لا نستطيع ان نبقى ساكتين».

وأضاف «العالم كله ساكت (عما يجري في غزة) ويجب أن نتحرك، هناك أناس تتحرك في الجامعات وأناس تتحرك بالموسيقى، يجب علينا ان نصل الى الهدف نفسه وهو إيقاف المجزرة ووقف الحرب واعادة الناس، والموسيقى مهمة وهي تعبر عن حالهم». وضمت الفرقة عضواً واحداً من قطاع غزة، هو عازف الترمبت رسلان عاشور (23 عاماً) الذي يدرس الطب في مصر.

وقال عاشور الذي قصف منزله في تل الهوى بغزة لوكالة فرانس برس «أنا أشعر بأنه لم يعد لي مكان أعود إليه، فأنا بلا منزل وبلا وطن. فقدنا كل شيء. أشعر بفراغ كبير». وأضاف «العزف مع هذه الفرقة يقلل من معاناتي ويتيح لي من خلال هذه الآلة الموسيقية الصغيرة التي احملها التعبير عمّا في داخلي من مشاعر الغضب والألم والحزن».

واندلعت الحرب في غزة 7 تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في جنوب إسرائيل وأدى إلى مقتل 1195 شخصًا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردًا على هجوم حماس توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة وشنت هجومًا مدمرًا واسع النطاق أسفر حتى الآن عن 38713 قتيلا معظمهم مدنيون، حسب وزارة الصحة في القطاع.

لكنّ «أوركسترا فلسطين للشباب» التي سبق ان أحيت حفلات في فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليونان وتركيا وسوريا والبحرين ولبنان، كانت منذ تأسيسها قبل 20 عاماً «صوتاً لما يجري في فلسطين»، كما تعبّر اليوم عما يحصل في غزة.

وتحلم لامار بأن تعزف فرقتها هذه ذات يوم في القدس، لكنها توقعت ألاّ يقبل الاحتلال «بأي طريقة» بأن يسمح بذلك «لأوركسترا فلسطينية تحمل الهوية الثقافية الفلسـطينية».