أوروبا تدرس استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا

باريس: بدأ يروق لبعض قادة أوروبا فكرة استخدام الهندسة المالية لزيادة الأرباح من الأصول السيادية الروسية المجمدة بهدف توليد مستوى أعلى بكثير من التمويل لأوكرانيا.

وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، مقترحا أمس الخميس لإصدار سندات مدعومة بأرباح الأصول المجمدة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة.

وقال دي كرو للصحافيين عقب اجتماع في بروكسل إنه “بإمكاننا استخدام العائدات لدفع الفوائد على بعض أنواع السندات الدائمة… ثم يمكننا حقا الاستفادة أكثر على مستوى أوسع”.

وجمّد الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه أصولا روسية بقيمة نحو 280 مليار دولار، مع وجود أكثر من الثلثين في دول التكتل. وجرى تجميد القسم الأكبر من الأموال الروسية عبر شركة يورو كلير لتسوية الأوراق المالية حيث حققت أرباحا بقيمة 4.4 مليار يورو العام الماضي.

(د ب أ)