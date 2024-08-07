أوروبا تدين “بشدة” تصريح سموتريتش حول قتل أكثر من مليوني فلسطيني في غزة جوعا

بروكسل: أدان الاتحاد الأوروبي “بشدة”، الأربعاء، تصريحات لوزير مالية إسرائيل المتطرف بتسلئيل سموتريتش زعم فيها أن “قتل مليوني فلسطيني بقطاع غزة جوعا قد يكون عادلا وأخلاقيا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

جاء ذلك في بيان أصدره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي “يدين بشدة التصريحات الأخيرة لسموتريتش” التي أدلى بها الإثنين خلال مشاركته في مؤتمر بمستوطنة ياد بنيامين.

واعتبر أن قول سموتريتش، خلال المؤتمر، إنه “قد يكون مبررًا وأخلاقيًا” السماح لإسرائيل بـ”قتل مليوني مدني في غزة جوعا” حتى “إعادة الرهائن” هو “أمر مخزٍ للغاية”.

وشدد بوريل، على أن “تجويع المدنيين عمدا يعد جريمة حرب”.

(الأناضول)