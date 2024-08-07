أوروبا تدين “بشدة” تصريح سموتريتش حول قتل أكثر من مليوني فلسطيني في غزة جوعا

بروكسل: أدان الاتحاد الأوروبي “بشدة”، الأربعاء، تصريحات لوزير مالية إسرائيل المتطرف بتسلئيل سموتريتش زعم فيها أن “قتل مليوني فلسطيني بقطاع غزة جوعا قد يكون عادلا وأخلاقيا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.
جاء ذلك في بيان أصدره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي “يدين بشدة التصريحات الأخيرة لسموتريتش” التي أدلى بها الإثنين خلال مشاركته في مؤتمر بمستوطنة ياد بنيامين.
واعتبر أن قول سموتريتش، خلال المؤتمر، إنه “قد يكون مبررًا وأخلاقيًا” السماح لإسرائيل بـ”قتل مليوني مدني في غزة جوعا” حتى “إعادة الرهائن” هو “أمر مخزٍ للغاية”.
وشدد بوريل، على أن “تجويع المدنيين عمدا يعد جريمة حرب”.
(الأناضول)
هه نفاق وعنصرية الاتحاد الأوروبي صار مكشوفا يرسلون أسلحتهم القذرة لحصد أرواح أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور ثم يتباكون ويدعون الإنسانية وهم من أوجد البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️☝️🚀🐒🚀
هه نفاق الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل لم يعد يخفى على أحد من جهة هم يرسلون أسلحتهم الفتاكة القذرة لحصد أرواح أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ومن جهة أخرى ينافقون عصابة الشرذمة الصهيو نازية التي أوجدوها على أرض فلسطين العام 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀
يتحدى وبكل جراة الجميع
فماذا انتم فاعلون يا عالم يا حقوقيون ؟
حفنة من المجرمين يعجز الكل عن ازاحتها والله يتسالون يا حكام امام الله
يقولها في وجوهكم سنقتلهم جوعا وامام اعينكم ويغتصبون الرجال ويدمرون كل شيء
ماذا بقي لكن ليتحرك ضميركم
ماذا تساوي الحياة والذل يلبسكم
اتمنى ضربة في العمق الصهيوني من ايران على الاقل تغسل عار الاذلال وبعدها فليكن ما يكون ولا غالب الا الله .