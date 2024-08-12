أوروبا ودولة الاحتلال: الفارق الأخلاقي بين ماكرون وبوريل

ضمن التقاليد العريقة السائدة في مختلف مؤسسات الشطر الغربي من مسمى «المجتمع الدولي» ليس جديداً أن يقع تباين صارخ بين رأي الساسة حكام الديمقراطيات في الولايات المتحدة وأوروبا من جهة، وبين أعلى تمثيلات القانون الدولي وحقوق الإنسان التي تزعم الديمقراطيات نفسها أنها ابتكرتها وتواصل مساندتها من جهة ثانية. ولا تتفاقم هذه الظاهرة على النحو الأشدّ إمعاناً في التنافر مثلما حين يقترب الأمر من دولة الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها العنصرية والاستيطانية والإبادية.
المثال الأحدث عهداً هو البيان الثلاثي المشترك الذي صدر مؤخراً عن زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وطالب «إيران وحلفاءها» بالامتناع عن تنفيذ أي هجمات ضد دولة الاحتلال، لأن خياراً كهذا سوف يتكفل بتصعيد التوتر في المنطقة، ويعرّض للخطر فرصة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن.
وإذا كان أمراً مألوفاً ألا يصدر عن هؤلاء الزعماء أيّ رد فعل، منفرد أو مشترك، بصدد جرائم الاغتيال التي عمدت إليها دولة الاحتلال بحقّ قادة الصفّ الأول في «حماس» و«حزب الله» فهل كانت الزعامات الفرنسية والألمانية والبريطانية نائمة عن جهود رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تعطيل التوصل إلى أي صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بما في ذلك المبادرة التي طرحها كبير مناصري دولة الاحتلال الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه؟
وفي مقابل هؤلاء الساسة الذين يحكمون ثلاثاً من أبرز الديمقراطيات الغربية في أوروبا، يُضاف إليهم مواقف الرهط المكمّل في مجموعة السبع حيث لا يختلف الموقف قيد أنملة، لافت أن جوزيب بوريل المسؤول الأرفع عن الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، لا يخالف الساسة حكام فرنسا وألمانيا وبريطانيا فقط، بل يبدو أقرب أيضاً إلى مخالفة السياسة الرسمية العليا التي تتبعها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
ولم يشذب بوريل لغته عند التعليق على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي طالب نتنياهو بقطع الوقود والمواد الغذائية عن سكان القطاع، لأن ذلك «سوف يركّعهم على الركب» خلال أسبوعين، فاعتبر هذه الأقوال «تحريضاً على ارتكاب جرائم الحرب» وطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بن غفير. كذلك لم يهذب بوريل تغريداته في التعليق على أقوال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموترتش، الذي اعتبر أن تجويع مليونَين من سكان قطاع غزة عن طريق قطع الأغذية أمر «مبرر أخلاقياً» فوصفها بـ«التصريحات الشريرة» التي تستوجب المحاسبة وفرض العقوبات.
من جانبه كان فولكر ترك، المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد أعرب عن «الصدمة والهلع» حيال تصريحات سموترتش، معرباً عن إدانته لها «بأشدّ العبارات» لأنها أيضاً تتضمن «التحريض على الكراهية بحقّ مدنيين أبرياء».
ذلك بعض التناقض الصارخ بين صمت أمثال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن جرائم حرب دولة الاحتلال، وبين صحوات ضمير أمثال بوريل في قلب المؤسسات ذاتها التي يتغنى بها زعماء الديمقراطيات الغربية. والفارق هنا أخلاقي أولاً، قبل أن يكون سياسياً أو ذرائعياً.
فرنسا لها تاريخ دموي يشابه كثيرا تاريخ الولايات المتحدة وإسرائيل،وبالتبعية فماكرون هو عنصري بامتياز وقد انكشفت حقيقته وحقيقه فرنسا في إفريقيا التي طردت فرنسا شر طردة
عن اي ديموقراطيات تتكلمون هل نسيتم جرائم الصليبيين على مر التاريخ من نهب خيرات الشعوب واستعبادها واستعمارها هل نسيتم مجازر وجرائم النازيين الالمان الالماني المسامرات وإبادتهم لسكان ناميبيا الاصليين وسرقة مناجم الناس والذهب هل نسيتم ان المانيا كانت سببًا في حربين اوروبيتين راح ضحيتهما اكثر من ١٥٠ مليون وتسببت بمجاعة قتلت الملايين هل نسيتم جرائم الانكليز في المستعمرات ونهب خيراته ام نسيتم جرائم الاوروبيين الرعاع بحق سكان امريكا ام تجارة ملايين العبيد من افريقيا عن اي ديموقراطية تتكلمون اوروبا وامريكا والغرب كله بدون استثناء اخترعوا حقوق الانسان والديموقراطية لكي يبقوا مسيطرين على الشعوب الاخرى انهم عنصريين الم يتصل احد مسؤوليهم في رئاسة الجنايات الدولية ويقول ان هذه المحكمة اسست للدول الاخرى وليس من مهامها محاسبة العرق الأبيض
هو هو ، نفس الاحتلال الصهيوني ، سواء بوجهه الحقيقي في فلسطين او بوجهه المزيف في اوروبا. الفلسطينيون يقاومون و الاوروبيون خانعون.
كان في قديم الزمان عندما يولد طفل من زواج غير شرعي -وكان هذا الامر شاذا- تظل القرية تحطاط من امره .هذا الطفل يجد المتاعب في التاءسيس لاسرة و الانجاب .اليوم هذا الطفل اصبح يتحدى اقرانه بعبارة ما ذنبي انا.تحميه النصوص و التشريعات و القوانين اكثر و افضل من الطفل الشرعي.الاسرائيليون طفل غير شرعي يحميه المعادون الكارهون للاسلام و المسلمين من عرب و غيرهم.حمايتهم له انهم لم يتركوا المسلمين يعيشوا باسلامهم .الغرب اليوم لم يتغلب علينا بالسلاح فقط انما باءبعادنا عن الاسلام الحقيقي.نموت جوعا ولا ناءكل قوتهم نمرض ولا نتداوى بدوائهم نبيت ولا نتفرج على شاشاتهم لا نشرب خمورهم ولا مهلوساتهم .ما يصيبوني و لم اشرب وءاكل قهوتهم و موزهم وشوكلاطتهم.