سياسة | دولي

أوروغواي تعتزم فتح مكتب دبلوماسي في القدس

منذ 34 دقيقة

رئيس أوروغواي لويس ألبيرتو لاكايه

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القدس: أعلنت أوروغواي، الأربعاء، عزمها افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس “لتعزيز التعاون في مجال الابتكار” مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، برئيس أوروغواي لويس ألبيرتو لاكايه ووزير خارجيته فرانسيسكو بوستيلو، في العاصمة مونتيفيديو، وفق بيان للخارجية الإسرائيلية نقلته قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية.

وقال رئيس أوروغواي، خلال زيارة كوهين لبلاده، إنه “يعتزم افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس لتعزيز التعاون في مجال الابتكار”، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف البيان أن كوهين “دعا رئيس أوروغواي لزيارة إسرائيل لافتتاح المكتب”، دون تحديد تاريخ للزيارة.

وأشار إلى أن كوهين بحث مع المسؤولين في البلد الواقع بأمريكا اللاتينية “توسيع حصص إسرائيل من استيراد اللحوم من أوروغواي”.

وفي الاجتماعات، أكد كوهين “أهمية محاربة محاولات الإيرانيين لتوسيع أنشطتهم في القارة (أمريكا اللاتينية)”، بحسب البيان.

وكانت أوروغواي من أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل (عام 1948)، والأولى في أمريكا اللاتينية، ولإسرائيل سفارة في مونتيفيديو، ولأوروغواي سفارة في هرتسليا (قرب تل أبيب/ وسط)، وقنصليتان فخريتان في حيفا وأشدود.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال كوهين إن أوروغواي “ستنقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس، خلال العام الجاري”.

ونقلت الولايات المتحدة منتصف 2018 سفارتها من تل أبيب إلى القدس، تبعتها غواتيمالا وكوسوفو وهندوراس، بينما ترفض الغالبية العظمى من الدول طلبات إسرائيل، لنقل سفاراتها إلى القدس.

ويندد الفلسطينيون والدول العربية والإسلامية بقرارات نقل سفارات أجنبية إلى القدس، ودعت في مناسبات عدة للتراجع عن ذلك.

(الأناضول)

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