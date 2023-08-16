أوروغواي تعتزم فتح مكتب دبلوماسي في القدس

القدس: أعلنت أوروغواي، الأربعاء، عزمها افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس “لتعزيز التعاون في مجال الابتكار” مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، برئيس أوروغواي لويس ألبيرتو لاكايه ووزير خارجيته فرانسيسكو بوستيلو، في العاصمة مونتيفيديو، وفق بيان للخارجية الإسرائيلية نقلته قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية.

وقال رئيس أوروغواي، خلال زيارة كوهين لبلاده، إنه “يعتزم افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس لتعزيز التعاون في مجال الابتكار”، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف البيان أن كوهين “دعا رئيس أوروغواي لزيارة إسرائيل لافتتاح المكتب”، دون تحديد تاريخ للزيارة.

وأشار إلى أن كوهين بحث مع المسؤولين في البلد الواقع بأمريكا اللاتينية “توسيع حصص إسرائيل من استيراد اللحوم من أوروغواي”.

وفي الاجتماعات، أكد كوهين “أهمية محاربة محاولات الإيرانيين لتوسيع أنشطتهم في القارة (أمريكا اللاتينية)”، بحسب البيان.

ממשיכים לחזק את מעמדה של ירושלים הבירה! נפגשתי עם נשיא אורוגוואי לאקז׳ה פו ועם שר החוץ בונאסו, וסיכמנו על פתיחת שלוחה של שגרירות אורוגוואי בירושלים 🇮🇱🇺🇾 שוחחנו גם על הגדלת הסחר בין המדינות על מנת לסייע במאבק ביוקר המחיה, והזמנתי את הנשיא לבקר בישראל לרגל חנוכת השלוחה בירושלים.… pic.twitter.com/dYCsEFJlFL — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) August 16, 2023

باراغواي خامس دولة تدشن سفارتها في أورشليم القدس عاصمة إسرائيل🇮🇱🇵🇾 أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي @elicoh1 ورئيس باراغواي عن افتتاح سفارة باراغواي في أورشليم القدس هذا العام، وبالمقابل تعيد إسرائيل افتتاح سفارتها في العاصمة الباراغوية أسونسيون. pic.twitter.com/MjcoPFkpz5 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 16, 2023

وكانت أوروغواي من أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل (عام 1948)، والأولى في أمريكا اللاتينية، ولإسرائيل سفارة في مونتيفيديو، ولأوروغواي سفارة في هرتسليا (قرب تل أبيب/ وسط)، وقنصليتان فخريتان في حيفا وأشدود.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال كوهين إن أوروغواي “ستنقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس، خلال العام الجاري”.

Paraguay 🇵🇾 inaugurará su embajada en Jerusalén El canciller de #Israel, @elicoh1, se reunió con el nuevo presidente de #Paraguay, @SantiPenap, poco tiempo después de que asumiera la presidencia. En el encuentro acordaron que la embajada de Paraguay sea trasladada a Jerusalén… pic.twitter.com/SNKpJF9CE5 — Israel en Español (@IsraelinSpanish) August 16, 2023

ونقلت الولايات المتحدة منتصف 2018 سفارتها من تل أبيب إلى القدس، تبعتها غواتيمالا وكوسوفو وهندوراس، بينما ترفض الغالبية العظمى من الدول طلبات إسرائيل، لنقل سفاراتها إلى القدس.

ويندد الفلسطينيون والدول العربية والإسلامية بقرارات نقل سفارات أجنبية إلى القدس، ودعت في مناسبات عدة للتراجع عن ذلك.

(الأناضول)