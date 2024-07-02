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أوروغواي تُقصي الولايات المتحدة وتبلغ دورر الثمانية في كوبا أمريكا

منذ 31 دقيقة

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كانساس سيتي: أحرز المدافع ماتياس أوليفيرا هدفا، ليقود أوروغواي إلى دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا بالفوز 1-صفر على الولايات المتحدة صاحبة الأرض والجمهور في ميسوري الليلة الماضية ليودع الفريق الأمريكي البطولة باحتلاله المركز الثالث بالمجموعة الثالثة.

وتصدرت أوروغواي المجموعة بعد فوزها بمبارياتها الثلاث، فيما فازت بنما على بوليفيا 3-1 لتحتل المركز الثاني بست نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الولايات المتحدة.

وبدأت الولايات المتحدة، التي كانت بحاجة للفوز لتقتنص فرصة للتأهل، المباراة بقوة، لكن أوروغواي هيمنت على اللقاء مع مرور الوقت في الشوط الأول واقتربت من التسجيل عبر داروين نونيز.

وجاءت أكبر فرحة في استاد أروهيد بالدقيقة 64 عندما سجلت بوليفيا هدف التعادل أمام بنما في المباراة الأخرى بالمجموعة، لتحتل الولايات المتحدة المركز الثاني لفترة وجيزة لكن هذه الفرحة لم تدم طويلا.

وبعد دقيقتين فقط، تقدمت أوروغواي عندما سجل أوليفيرا من متابعة ضربة رأس لزميله رونالد أراوخو ردها الحارس الأمريكي مات تيرنر داخل منطقة الجزاء ليضعها مدافع أوروغواي في الشباك.

وتم احتساب الهدف بعد مراجعة مطولة من حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل.

(رويترز)

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