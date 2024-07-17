سياسة | دولي

أوستن: الرصيف المؤقت في غزة سيتوقف قريبا عن العمل

17 - يوليو - 2024

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واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن أخبر نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أن الرصيف المؤقت في غزة سيتوقف قريبا عن العمل.

وشدد أوستن  في اتصال مع نظيره الإسرائيلي على أهمية دعم توصيل المساعدات إلى ميناء أسدود لتوزيعها في غزة.
وشدد أوستن، أيضاً،  على أهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر البرية.
وأكدت وزارة الدفاع أن  أوستن وغالانت أكدا رغبتهما المشتركة في ضمان الهزيمة الدائمة لحماس والإفراج عن جميع الرهائن.
(وكالات)

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  1. يقول abuelabed.:
    يوليو 17, 2024 الساعة 5:22 ص

    سيتوقف الجسر يا من لا يفقه شئ لان الجسر لم يفى بما كان مجهز له. لقد فشلتم ببنائه فشل ذريع. اما بانسبة لهدا الوزير كيف يسمح لنفسه ان يعمل مع رجل أبيض أذاقه واذاق الافارقة الذل والعار والذبح وكانوا عبيد. انت الان عبد عند بيدن تقوم باعماله القذرة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك.

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