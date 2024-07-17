أوستن: الرصيف المؤقت في غزة سيتوقف قريبا عن العمل

واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن أخبر نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أن الرصيف المؤقت في غزة سيتوقف قريبا عن العمل.

وشدد أوستن في اتصال مع نظيره الإسرائيلي على أهمية دعم توصيل المساعدات إلى ميناء أسدود لتوزيعها في غزة.

وشدد أوستن، أيضاً، على أهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر البرية.

وأكدت وزارة الدفاع أن أوستن وغالانت أكدا رغبتهما المشتركة في ضمان الهزيمة الدائمة لحماس والإفراج عن جميع الرهائن.

(وكالات)