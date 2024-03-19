سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أوستن: واشنطن “لن تسمح بسقوط أوكرانيا”

19 - مارس - 2024

وزير الدفاع الأمريكي يتحدث في قاعدة رامشتاين الجوية خلال اجتماع للداعمين الدوليين لأوكرانيا

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قاعدة رامشتاين الجوية (ألمانيا): تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الثلاثاء ألا تسمح الولايات المتحدة بسقوط أوكرانيا حتى وإن كان الكونغرس يعرقل الإفراج عن مزيد من المساعدات فيما تعاني قوات كييف نقصا في الذخيرة.

ويعطل مجلس النواب الأمريكي ذو الغالبية الجمهورية، الإفراج عن 60 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وقد حذرت الولايات المتحدة من أن حزمة بقيمة 300 مليون دولار أقرت قبل فترة قصيرة ستكفي لبضع أسابيع فقط.

وقال أوستن لصحافيين خلال افتتاح اجتماع في ألمانيا للداعمين الدوليين لأوكرانيا إن “الولايات المتحدة لن تسمح بسقوط أوكرانيا”.

وأضاف “نحن مصممون على تزويد أوكرانيا الموارد التي تحتاج لها لمقاومة عدوان الكرملين”.

وأعلنت واشنطن عن مساعدة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا الأسبوع الماضي، وأوضح أوستن أنها تأمنت بفضل التوفير في المشتريات الأخيرة للبنتاغون.

وقال أوستن “لم نتمكن من دعم هذه الحزمة الملحة إلا من خلال الادخار غير المتوقع في عقود”.

(أ ف ب)

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  1. يقول Tayseer Thaher:
    مارس 19, 2024 الساعة 11:16 ص

    انشاء الله تسقط واشنطن واكرانيا

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  2. يقول qoraish:
    مارس 19, 2024 الساعة 11:34 ص

    عندما تبدأ روسيا بإطلاق الصواريخ النووية على المدن الأمريكية الكبرى… فسوف تندمون على أفعالكم الماضية.
    أشك في أن الشعب الأمريكي مستعد للدخول في حرب نووية .
    يجب أن تتقبلوا أن زمن الهيمنة الأمريكية على العالم قد انتهى!

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  3. يقول فصل الخطاب:
    مارس 19, 2024 الساعة 1:30 م

    هه واشنطن هزمت في أوكرانيا على يد الجيش الروسي يا بيلوسي ✌️🇵🇸✌️🚀🚀🚀

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  4. يقول اكرم:
    مارس 21, 2024 الساعة 2:32 ص

    الموضوع مش انها تسمح او لا تسمح لأن في طرف ثاني وله رأي ثاني. خلينا نشوف بكرا بذوب الثلج

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