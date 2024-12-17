أوستن يبحث قضايا إقليمية مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع

نيويورك: بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، هاتفيا، الشراكة الدفاعية بين البلدين وتعزيز فرص التعاون الدفاعي والتطورات الأمنية الإقليمية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، أن أوستن أكد خلال الاتصال، “التزام بلاده بتخفيف التصعيد الإقليمي من خلال الردع والدبلوماسية، بما في ذلك من خلال جهود دعم تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والحفاظ على الهزيمة المستمرة لتنظيم داعش، وتقليص القدرات العسكرية للحوثيين، التي تعرض التدفق الحر للتجارة في البحر الأحمر للخطر”.

كما أكد على “الحاجة الملحة للإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس وتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة”، وفق البيان ذاته.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالات)