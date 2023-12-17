أوستن يتوجه لإسرائيل الأسبوع المقبل للضغط على حكومة نتنياهو بشأن أهدافها في غزة

واشنطن: من المقرر أن يتوجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، حيث سيضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحديد أهدافها الرئيسية من الحرب مع حماس، بحسب ما نقلته شبكة (سي إن إن) عن مسؤول دفاعي أمريكي بارز.

وقال المسؤول إن أوستن سيضغط خلال الزيارة، التي تأتي في أعقاب زيارة مماثلة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، على المسؤولين الإسرائيليين بشأن “المعايير التي ينظرون إليها من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية من حملتهم في غزة”.

وعرضت الولايات المتحدة دعما قويا لإسرائيل، إلا أن ثمة مؤشرات على وجود انقسامات مع تصاعد حصيلة القتلى المدنيين. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع إن إسرائيل تفقد الدعم العالمي بسبب “قصفها العشوائي” لغزة.

(د ب أ)