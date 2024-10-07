سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أوستن يجدد لغالانت التزام واشنطن بأمن إسرائيل

7 - أكتوبر - 2024

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يؤآف غالانت

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واشنطن: أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مجددا، خلال اجتماع مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، على الالتزام الأمريكي الثابت بأمن إسرائيل، ووقف إطلاق النار في غزة، والتوصل لحل دبلوماسي يتيح للسكان على جانبي الحدود الإسرائيلية – اللبنانية العودة بأمان إلى منازلهم.

وأوضح أوستن أن واشنطن تحتفظ بقدرة كبيرة في المنطقة للدفاع عن الأفراد والمرافق الأمريكية، وتقديم المزيد من الدعم لإسرائيل من أجل الدفاع عن نفسها، ومنع مزيد من التصعيد، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

(د ب أ)

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  1. يقول مراقب محايد:
    أكتوبر 7, 2024 الساعة 9:15 ص

    وزير الدفاع الأمريكي اكد استعداده التام لمواصلة عمليات الإبادة الجماعية ضد اطفال غزة . هذا حقيقة ما جاء بالاتصال بين المجرمين

    رد

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