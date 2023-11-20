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أوستن يصل إلى كييف للتأكيد على استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا- (تدوينة)

20 - نوفمبر - 2023

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يصل إلى أوكرانيا

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كييف: قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي إنه وصل إلى كييف الاثنين في زيارة. وأضاف “أنا هنا اليوم لإيصال رسالة مهمة مفادها أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية ضد العدوان الروسي، الآن وفي المستقبل”.

وتأتي الزيارة في ظل تزايد الانقسام داخل الكونغرس الأمريكي بشأن المساعدات لأوكرانيا. وسيُعقد اجتماع مشترك بين أوكرانيا والولايات المتحدة حول الصناعات العسكرية في واشنطن الشهر المقبل.

ويهدف هذا الحدث، المقرر عقده في 26 ديسمبر/ كانون الأول، إلى تعزيز إنتاج أوكرانيا المحلي للأسلحة مع اقتراب الغزو الروسي من إكمال عامه الثاني.

(رويترز)

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