سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أوستن يوجه بتعزيز قدرات الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط

29 - سبتمبر - 2024

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واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأحد إن الوزير لويد أوستن وجه الجيش بتعزيز وجوده في الشرق الأوسط بقدرات دعم جوي “دفاعية” ووضع قوات أخرى في حالة تأهب عالية.

وقال الميجر باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون في بيان “رفع (أوستن) استعداد المزيد من القوات الأمريكية للانتشار مما يعزز استعدادنا للاستجابة لمختلف حالات الطوارئ”.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن الطائرات الجديدة التي سيتم نشرها في المنطقة.

وأضاف رايدر “أوضح الوزير أوستن أنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح أمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مواطنيها”.

(رويترز)

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  1. يقول صحفي استقصائي:
    سبتمبر 29, 2024 الساعة 4:10 م

    الجيش الأمريكي يديه ملطخة بدماء اطفال غزة ، و هو قادم الان لغسل يديه بدماء اطفال لبنان

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      سبتمبر 29, 2024 الساعة 6:33 م

      للأسف الشديد حقيقة مكشوفة ومفضوحة ومع ذلك أمة المليار والغبار وعرب التطبيع والتنسيق يا رفيق يتعاملون مع الغول الأمريكي الصهيوني اليهودي وكأن غزة لا تحتضر بالصواريخ القذرة الأمريكية و الأوروبية التي تشن حربا صليبية صهيونية بامتياز على ضعفاء الشرق الأوسط التعيس يا بئيس ✌️🇵🇸🇱🇧☹️☝️🐒🚀🐒🔥🐒🔥

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