أوستن يوجه بتعزيز قدرات الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط

واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأحد إن الوزير لويد أوستن وجه الجيش بتعزيز وجوده في الشرق الأوسط بقدرات دعم جوي “دفاعية” ووضع قوات أخرى في حالة تأهب عالية.

وقال الميجر باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون في بيان “رفع (أوستن) استعداد المزيد من القوات الأمريكية للانتشار مما يعزز استعدادنا للاستجابة لمختلف حالات الطوارئ”.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن الطائرات الجديدة التي سيتم نشرها في المنطقة.

وأضاف رايدر “أوضح الوزير أوستن أنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح أمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مواطنيها”.

(رويترز)