أوسكار «لا أرض أخرى»: جائزة الصحوة والصفعة

حقق الفيلم الوثائقي «لا أرض أخرى» إنجازاً فنياً كبيراً حين فاز بجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم وثائقي طويل، خلال المهرجان السينمائي الأشهر الذي تشهده مدينة لوس أنجليس الأمريكية كل سنة، وإليه تتجه أنظار صناعة الفن السابع. وهذه النتيجة ليست بعيدة عن تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، ولعلها سجلت أيضاً نقلة نوعية في تقاليد هذا المهرجان تحديداً، لاعتبارات عديدة لا تقتصر على حيثيات الفنون السينمائية.
فالفيلم من جانب أول يتصل مباشرة بالسياسة في واحدة من أعقد ملفاتها الراهنة، أي الصراع العربي ــ الإسرائيلي عموماً، والحقوق الوطنية والإنسانية والتاريخية للشعب الفلسطيني خصوصاً، ثم بصفة أكثر تخصيصاً طرائق دولة الاحتلال في توسيع الاستيطان عن طريق اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطردهم منها، وتهديم البيوت، وردم الآبار بالأسمنت، وتجريف الأراضي، في القرية الفلسطينية مسافر يطا جنوب الضفة الغربية المحتلة.
الجانب الثاني الذي يُكسب الفيلم أهمية نوعية خاصة يتمثل في أنّ مخرجي الفيلم هم الفلسطينيان باسل عدرا وحمدان بلال والإسرائيليان يوفال إبراهام وراشيل سزور، وبالتالي فإن رسالة الشريط تصدر عن ائتلاف مشترك يناهض سياسات الاستيطان التي تعتمدها دولة الاحتلال من جهة أولى، كما يدين قوانين التمييز العنصرية عموماً وممارسات حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية وفاشية في تاريخ الكيان الصهيوني من جهة ثانية.
ولقد حرص المخرج الإسرائيلي يوفال أبراهام على إبراز هذا الجانب وإدانته، فقال في كلمة استلام الأوسكار عن زميله الفلسطيني: «حين أنظر إلى باسل، أرى أخي. ولكننا غير متساويين. نحن نعيش في نظام يجعلني حراً تحت قانون مدني، وباسل تحت قوانين عسكرية». كما ذهب أبعد حين انتقد السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وأنها تساعد على إغلاق الطريق أمام حل سياسي خالٍ من التفوّق العرقي، يوفّر الحقوق الوطنية للشعبين.
لكن الجانب الثالث الذي أسهم في تكريم «لا أرض أخرى» لم يكن يقلّ عن هذه الاعتبارات أهمية ودلالة، لأنه يتصل بالخصائص الفنية العالية لشريط يقترح أسلوبية انفرادية تخرج عن كثير من تقاليد صناعة السينما التسجيلية، بمعان إبداعية رفيعة اللغة وشديدة الوفاء لمفهوم التوثيق العياني المباشر. ذلك لأن مشاهد الفيلم ترصد سلسلة الفظائع التي اقترنت بتدمير القرية وطرد سكانها، ليس عبر التوثيق غير المباشر أو اقتباس شهادات لاحقة أو توظيف موادّ مرئية أو محكية ذات صلة، بل اعتماداً على حضور الكاميرا الحيّ واللصيق والمتابع والمراقب. ولعلّ هذا الجانب تحديداً كان بصمة المصداقية الكبرى للفيلم، وتفسر أيضاً الترحاب الذي قوبل بها والجوائز التي حصدها في مهرجانات دولية عديدة سبقت الأوسكار.
وإذ كان نجاح الفيلم بمثابة صحوة ضمير في ظلمات المناخات المكارثية المناصرة لدولة الاحتلال، أو المتواطئة علانية وضمناً مع حرب الإبادة الإسرائيلية ضدّ قطاع غزة، التي هيمنت على أمريكا ومعظم أوروبا، فإنه أيضاً لا يقل عن صفعة جديدة بليغة للسياسات الاستيطانية والعنصرية الإسرائيلية. ولا عجب أن يعلن ساسة الاحتلال أن فوزه بالأوسكار «لحظة حزينة لعالم السينما».
*بارك الله في كل من يملك قلب ابيض
وضميره حي.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
هذا نصر الله العربية الف مبروك
” كما ذهب أبعد حين انتقد السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وأنها تساعد على إغلاق الطريق أمام حل سياسي خالٍ من التفوّق العرقي، يوفّر الحقوق الوطنية للشعبين. ” إهـ
السياسة الأمريكية بيد الصهاينة !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
مع الاسف الفيلم لن يعرض في الصالات الرئيسية العربية ولا الأجنبية فاللوبي الصهيوني المتغلغل في كل مكان يحاربه ويتهمه بالعنصريةًًًًًًً. هل تتجرأ سلطة رام الله او اية دولة عربية على تبنيه وتكريم منتجيه
الإعلام الغربي لم ينبس ولو بحرف حول هذا النجاح ،على حد علمي
انه النفاق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أوسكار «لا أرض أخرى»: جائزة تحمل معنى الصحوة والصفعة. من المفيد والجميل أن يخدم أي شيء القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. ولكن أملي في صحوة العالم العربي والإسلامي لا يزال كبيرًا. عندما أقول “العربي والإسلامي”، أقصد جميع دول العالم، سواء كانوا عربًا أو عجمًا. لقد أصبح الإسلام عُرضة لكل من هبَّ ودبَّ من الأنجاس والحاقدين، سواء كانوا من اليمين أو اليسار أو من لا عمل له.
ما يحزنني هو أن هؤلاء الذين يعتدون على الدين الإسلامي، وعلى ما يقرب من ملياري إنسان، لا يساوون في سوق الرجال بضعة سنتات. ومع ذلك، يتطاولون علينا، ويسبّون، ويستهزئون بأغلى ما أنعم الله به على هذه الأمة، وهو الدين الإسلامي وعظمته.
أما عن الاستقواء على شعب أعزل، وهو الشعب الفلسطيني، فإن حذاء طفل فلسطيني يساوي رقاب هؤلاء الأقوياء. وإذا سُحب الكرسي من تحتهم، لبكوا بكاء الجبناء، خوفًا من طفل يوجههم. وأما ذلك الذي تجبَّر على رئيس دولة وطرده من بيته، فهل يُعتبر رجلًا حقًّا؟
علينا، نحن العالم الإسلامي، أن نفهم أننا أمام عصابات مافيا. وإذا لم نتحد، فلن يرحمنا أحد. كما لا ينبغي أن يتسول تاريخ هذه الأمة السلام من أي أحد، فنحن قوة لا يُستهان بها، ونملك من أوراق الضغط ما يكفي لقلب الموازين.
اين العالم الاسلامي يا محي الدين …الفلسطيني يقتل ويشرد ويعتقل ويجوع والعالم الاسلامي لا يتحرك …أضعف الايمان ان يتبنى هذا الفيلم ويسوقه على الاقل في بلاد الإسلام …. وهذا لن يحصل فالمسلمون نيام ويستيقظون عند غياب الشمس للاحتفال بالإفطار ….لا قيمة سياسية او اقتصادية او علمية او عسكرية للمسلمين
هذه الحرب و رغم ماسيها المتعددة صدعت فيها مواقف في الخندق المقابل لساسة و مفكرين و حقوقيين و كتاب اعمدة عجز امثالهم من بني جلدتنا عن الاصداع بها في قلب العاصفة
هؤلاء الشرفاء هم من ينبغي ان تبنى معهم جسور التواصل و تفتح لهم المنابر و الملتقيات لدينا و حول العالم لاعلاء صوت العدل و الحق و الانصاف بدون حسابات سياسوية ضيقة و املاءات خارجية لا تخلو من توجبه متعمد ، حينها سياتي السلام بشكل طبيعي رغم ان التطرف سيعمل على تعكير صفوه
فقد اثبت التاريخ ان اليهود لم يكونوا يوما اعداء لنا و دليلي انهم حتى اللحظة يعيشون بيننا كمواطنين كاملي الحقوق و لم يلحقهم اي اذى و انما عدونا المشترك هم هؤلاء النازيين الجدد الذين لم يسلم منهم لا الحجر و لا البشر و حتى شعبهم لم يسلم منهم فابناؤه في الاسر و هم يدقون طبول الحرب غير عابئين
“في ظلمات المناخات المكارثية المناصرة لدولة الاحتلال، أو المتواطئة علانية وضمناً مع حرب الإبادة الإسرائيلية ضدّ قطاع غزة، التي هيمنت على أمريكا ومعظم أوروبا، فإنه أيضاً لا يقل عن صفعة جديدة بليغة للسياسات الاستيطانية والعنصرية الإسرائيلية” اهـ
وما فائدة كل هذه الصفعات سواء كانت قديمة أو جديدة إذا كان الكيان الصهيوني الفاشي البربري السافل لم يتوقف عن قتل الأبرياء من الفلسطينيين نساءً ورجالا وشيوخا وأطفالا ؟؟
إلى الفلسطيني المشرد …..اهمية هذا العمل تتماشى مع افضل التقاليد العربية التي تمجد الشعر والبلاغة والدعاء كبديل عن العمل والنضال والكفاح
الصحفي اسعد ابوقيلة تواصل التحريض الإسرائيلي للرئيس الأميركي المجنون والمجرم ترامب لتهجير ونقل الفلسطينيين الي ليبيا و اطالب الشعب الليبي بالخروج في مظاهرات غضب ترفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم وللعلم اطالب بإصدار مدكرة قبض دولية في المجرم ترامب و نتنياهو وإنني ارفع مدكرتي إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية
ﺍﺳﻌﺪ ﺍﻣﺒﻴﺔ ﺍﺑﻮﻗﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﻮﺳﻴﻔﻲ
ﺻﺤﻔﻲ ﻭﻛﺎﺗﺐ ﻟﻴﺒﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ومحلل سياسي ﻭﻣﺮﺍﺳﻞ ﺻﺤﻴﻔﺔ صنعاء نيوز في دولة اليمن وصحيفة دنيا الوطن في فلسطين ﻭﻣﺮﺍﺳﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
لقراءة الخبر وقراءة مئات التعليقات اضغط علي وصلة الخبر الاسفل في موقع صنعاء نيوز من دولة اليمن
https://sanaanews.net/news-101583.htm