“أوسلو” يكشف: هكذا غير العرب نظرتهم لإسرائيل.. من “ملجمة إيران” إلى “مهدد الأمة”

“منتدى أوسلو” هو مؤتمر سنوي لمندوبي دول ومنظمات دولية ومحللين وخبراء، يبحثون في سبل تسوية الحروب بطرق سلمية، ويتقاسمون نيات طيبة وتجربة وتفاؤلاً. يفترض أن يتخذ الزعماء قرارات عقلانية، وأن تساوم الدول بإنهاء النزاعات. وإن ما يقال في هذا المؤتمر ليس معداً للنشر. نأمل أن يخفف المتحدثون من حدة المواقف إذا كانوا يعرفون بأن أقوالهم لن تنشر على الملأ. لكن هذا ليس صحيحاً دوماً.

الدرس الأول الذي تعلمته هو أن شيئاً ما أساسياً تغير في فكر بعض الدول العربية، مثل مصر والعراق والأردن وربما أيضاً الإمارات والبحرين. لا أتحدث عن مشاعر، بل عن استراتيجية. في الماضي، رأت هذه الدول في إيران تهديداً وجودياً، وفي إسرائيل نوعاً من الكابح في وجه التطلعات الإيرانية، بل ربما الجهة التي تستلقي من أجلهم على الجدار. أما اليوم فترى في إيران جهة ضعيفة بفضل إنجازات إسرائيل العسكرية، وترى في إسرائيل تهديداً على استقرارهم. هكذا إسرائيل تحولت من حل إلى مشكلة.

استعدادات إسرائيل لهجوم في إيران صبت مضموناً في هذا التخوف. فما الذي يسعى نتنياهو لتحقيقه بالضبط، يسألون، هل يستغل ترامب نتنياهو كي يخفف من حدة موقف إيران، ويسمح له بالتهديد والعمل، أم أن نتنياهو يستغل ترامب، ويتعاون معه بهدف جره إلى حرب مع إيران لا يريدها. فمن يلعب بمن؟

وصل إلى المؤتمر وزراء خارجية إيران ومصر والسعودية وعُمان وسوريا. كان اللقاء المشوق بين عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وأسعد الشيباني وزير خارجية النظام السوري الجديد. ظاهراً، مندوبان لحكومتين خصمتين في الروح. لم يمنعهما هذا من الجلوس معاً على طاولة صغيرة لإجراء حديث طويل، فيما تحيط بهما دائرة صامتة من الفضوليين.

هبطا في أوسلو في إطار حملة تسويقية يسعى كل منهما، على طريقته، بمنح حكومته شرعية في أوروبا. حملة “شوفوني يا ناس”، أنا ألطف بكثير مما اعتقدتم. وهكذا حكومتي أيضاً: حكومة متطرفة ما كانت لتعين شاباً لطيفاً مثلي ليمثلها.

أما الإيراني فكان محوطاً بحاشية من الرجال الذين كانوا مثله يرتدون بدلة أنيقة سوداء وقميصاً أبيض ناصع البياض بقبة عالية بلا ربطة عنق، فبدوا معاً كفريق رياضي سافر إلى مباراة في الخارج. فوجئت بأن أرى كم هي حزينة، وتكاد لا ترى، تلك الحراسة من حوله. فقد بدا كمن يمكن الوصول إليه دون أن يكون كذلك.

عندما استعد السوري لمحاضرته توجهت إليه، صافحته وعرضت نفسي، باسم الدولة والصحيفة. اقترحت عليه إجراء لقاء معه أو على الأقل أن تكون هذه محادثة خلفية. لم يسحب يده من يدي: لطيف؛ لم يرد: أقل لطفاً. تبادلنا بضع ثوان من الصمت قبل أن يتوجه إليه أحد ما وينقذه من لحظة حرج.

جاء الشيباني ليقول للناس ما يتوقعون سماعه. دون الدخول إلى مضمون أقواله، لم تكن فيها نقطة واحدة موضع خلاف. كل سؤال طرح عليه، في مواضيع داخلية سورية دامية ومع مواضيع خارجية، وكذا في مواضيع تتعلق بإسرائيل، أجيب بجواب معلل، أديب، أساسه: ثمة مشاكل ينبغي حلها؛ لا توجد حروب. فمن كان يصلي أو يتصور بأن تسمع هذه الرؤيا الواعية، الحيادية جداً، الموضوعية، الإسكندنافية، بالذات على لسان من كان بالأمس “جهادياً”.

أحد الخبراء في الشؤون السورية ممن شاركوا في المؤتمر، شخص يعرف النظام السوري الجديد عن كثب، ادعى بعد ذلك بأن هذه هي صورة النظام الحقيقية: الجولاني، الرئيس، مثله مثل الشيباني. كان الجهاد بالنسبة لهم وسيلة وليس هدفاً. كان الهدف الاستيلاء على الحكم في دمشق. والآن، حين وجب عليهم إدارة دولة مفككة، منقسمة، بلا مقدرات، أخذوا يرمون التزمت الديني من خلفهم. فهم يريدون أن يرضوا الجميع، دون استثناء، بما في ذلك نحن.

ثمة شيء مقلق في الخفة، التحبب، الحماسة التي تستقبل بها أوروبا ممثلي أنظمة ظلامية. يوجد “احترمه”؛ ولكن لا يوجد “اشتبه به”. خطاياهم تغتفر، بأثر رجعي ومسبقاً، والنادي يعفيهم من فترة اختبار. من فقد عضويته في النادي؟ روسيا وإسرائيل.

لم يكن في المؤتمر أي مندوب إسرائيلي رسمي. حكومتا إسرائيل والنرويج، اللتان كانتا ذات مرة، منذ قبل أوسلو، صديقتين قريبتين، شريكتي سر، تتنكر إحداهما للأخرى اليوم، فقد اعترفت النرويج بدولة فلسطينية؛ وطردت إسرائيل دبلوماسيي النرويج الذين عملوا مع السلطة الفلسطينية من القدس. بمفهوم ما، النرويج هي من تبقى من مسيرة أوسلو: المكان المركزي الذي نسب لها في طبخة الاتفاق إياه، جعلها حاملة علم رؤيا الدولتين، العمة الطيبة والسخية للسلطة.

أقبل الفلسطينيون إلى المؤتمر ليصرخوا صرختهم. وقد سمعت. لكن أعضاء الوفد الإيراني الذين كل خطابهم هو فلسطين، لم يتكبدوا عناء الدخول في النقاش. بالنسبة لهم، فلسطين رافعة، حجة، قصة تغطية، ليس أكثر.

من الذين أبدوا اهتماماً حقيقياً؟ اليمنيون. خمسة يمنيين جاءوا إلى المؤتمر، كلهم يرتبطون بالنظام في جنوب اليمن وليس بالحوثيين. شرح لي أحدهم بأن المشكلة الفلسطينية ترافق اليمنيين من الصبا؛ هي جزء من التعليم الديني الذي تلقوه. فأن تكون مسلماً صالحاً هو أن تقدس فلسطين. وقال إنه لا غرو في أن الحوثيين في ذروة قوتهم. كل أعداء إسرائيل، حماس، حزب الله، إيران، حاولوا ضرب مطار بن غوريون، والحوثيون وحدهم نجحوا. وسيضربون سياحة إسرائيل الصيفية.

ناحوم برنياع

يديعوت أحرونوت 13/6/2025