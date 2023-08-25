أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية تتجه للأسوأ.. حملات الاعتقال الكبيرة تضاعف الاكتظاظ في الغرف والزنازين

غزة – “القدس العربي”:

تتجه أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، نحو الأسوأ، مع استمرار تصعيد حملات الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو ما يعني أن غرف الاعتقال وتلك المخصصة للأسرى الخاضعين للتحقيق، لن تكون كافية لهذا العدد، في ظل ما تشهده السجون بالأصل من اكتظاظ، في الوقت الذي يواصل فيه 11 أسيرا إضرابهم عن الطعام، طلبا للحرية ورفضا لسياسات الاحتلال.

وبالأصل لا تلتزم سلطات الاحتلال بالقوانين الدولية التي تحدد مساحة غرف الاعتقال وملاءمتها مع عدد الأسرى، حيث يضطر الكثير من الأسرى للنوم على الأرض، فيما تشهد ساحة السجن وقت “الفورة” اكتظاظا كبيرا، حيث لا تتناسب هذه الساحة التي تعد المكان الأوسع في السجن، مع أعداد المعتقلين.

ومنذ ثلاثة أيام، شرعت قوات الاحتلال بشن حملات اعتقال واسعة النطاق طالت عشرات الفلسطينيين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وقامت بنقلهم إلى عدة سجون ومراكز توقيف.

وفي هذا السياق، حذرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، من حدوث “كارثة إنسانية” داخل السجون الإسرائيلية بعد الازدياد الملحوظ في أعداد الأسرى داخل السجون، وتصعيد حكومة الاحتلال من حملات الاعتقال اليومية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وفي هذا الوقت، يواصل 11 أسيرا في سجون الاحتلال الإضراب عن الطعام، منهم ثمانية معتقلين إداريين، حيث انضم للإضراب منذ ثلاثة أيام الأسير ماهر الأخرس (52 عاما) من جنين، وذلك رفضًا لاعتقاله، حيث شرع بالإضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

وفي هذا السياق، قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين، ومقره قطاع غزة إنه يتابع بقلق بالغ ما يعانيه المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، وتمادي إدارة السجون بسياسة حجز العشرات من المعتقلين الفلسطينيين، دون الإفصاح عن أي تهمة لهم، ودون محاكمة، ودون السماح لمحاميه أو أهله بالتواصل معه، والاطلاع على الأدلة وأسباب الاعتقال، وتمديد توقيفه عند مرحلة انتهاء مدة الاعتقال الإداري، بحجة أن هناك ملفات وأسبابا أمنية لاحتجازه.