أوضاع «كارثية تهدد بالانفجار» في سجن «بدر 3» المصري

القاهرة ـ «القدس العربي»: ما زالت الأوضاع السيئة التي يعاني منها أكثر من 500 معتقل في سجن «بدر 3» كما هي، رغم مرور أكثر من أربع شهور على قيام المعتقلين بتهدئة الأجواء على أمل تحسين أحوال السجن، حسب رسالة مسربة من السجن، كشف عنها أمس الجمعة.

الرسالة التي حملت عنوان «بيان للرأي العام عن كارثة بدر 3» ونشرها مركز «حقهم» لحقوق الإنسان، ذكرت أن «المعتقلين تقدموا بمذكرة جماعية لإدارة السجن يحتجون فيها على تردي الأوضاع في السجن وعدم تنفيذ أي من الوعود البراقة التي أطلقها مسؤولو الداخلية، وأولها فتح الزيارة بشكل طبيعي ولكل المعتقلين في السجن، وأن تكون مثلها مثل باقي السجون الأخرى، وكذلك التريض والتشميس، بالإضافة إلى خدمات السجن السيئة للغاية وملفات التعيين الميري وكافتريا وكانتين السجن».

وهدد المعتقلون، وفق الرسالة «بالامتناع عن حضور جلسات غرف المشورة التي ليس لها أي صلاحية سوى تجديد حبس المعتقلين ولا تملك أي صلاحية لإطلاق سراح المعتقلين الذين وصل حبس بعضهم لأكثر من 7 سنوات حبسا احتياطيا».

وأكدوا أن «استمرار الوضع على ما هو عليه، سيؤدي لانفجار السجن الذي يعيش على صفيح ساخن، خاصة بعد التعامل الخشن الذي تم مع قطاع 2، الذي يضم قيادات الإخوان وعددا من قيادات الجماعات الإسلامية الأخرى».

ولفتت الرسالة إلى «إيداع عبد الرحمن البر، وأسامة ياسين، وخالد الأزهري، وعدد آخر جميعهم تتجاوز أعمارهم الستين عاما في زنازين التأديب، بعد قيام أفراد القطاع وعددهم 52 شخصا بتغطية الكاميرات رداً على عدم الاستجابة لمطالبهم بفتح الزيارة والتريض لهم، وهي الخطوة التى جاءت بعد امتناعهم عن استلام التعيين الميري لأكثر من أسبوع، وهو ما واجهته الداخلية بحملة على القطاع قاموا خلالها بإزالة غطاء الكاميرات بالقوة الغاشمة والتعدي على البعض وتسكين 6 منهم بالتأديب».

وأكد المعتقلون أن «الزيارة لم تزد مدتها على 20 دقيقة، وتتم من خلال حائل زجاجي وسماعة هاتف ولا يسمح لهم بمصافحة الأهالي، فضلا عن الجلوس معهم كما هو موجود في باقي السجون، بالإضافة إلى أن الزيارة كل شهرين، وهو ما يخالف لوائح السجون التي تنص على أن زيارة الحبس الاحتياطي كل أسبوع ولمدة لا تقل عن 45 دقيقة وزيارة عادية دون حائل، ولكن الوضع في بدر 3 مختلف».

رسالة جديدة مسرّبة من المعتقلين

وفيما يتعلق بالتريض، شددوا على أنه «ما زال كما هو ساعتان فقط في الأسبوع بمعدل ساعة كل 3 أيام والمسموح لهم بالتواجد في التريض عدد محدود ولا يسمح بفتح التريض لجميع المعتقلين فى وقت واحد».

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، قال المعتقلون إنهم «يواجهون كارثة حقيقية تتمثل في غياب تخصصات العظام والجراحة والباطنية والمخ والأعصاب والرمد والجلدية بشكل كامل، ولا يوجد في السجن إلا طبيب قلب وآخر للمسالك البولية، وهما اللذان يقومان بالكشف على كل المرضى في جميع الحالات بالإضافة لعدم وجود أدوية بشكل دائم».

وبينوا أن المركز الطبي العالمي الذي تحدثت عنه وزارة الداخلية يعاني من «إهمال ليس له مثيل، وأن كثيرا من العمليات الجراحية التي أجراها المعتقلون فشلت وحدثت بعدها مضاعفات خطيرة للمرضى الذين أجريت لهم هذه الجراحات».

وتحدثوا عن أن «مصلحة السجون خدعت منظمات حقوق الإنسان التي أرادت زيارة منطقة سجون بدر فرتبت لهم زيارة لبدر 2، الخاص بالمسجونين في قضايا جنائية ورفضت قيامهم بزيارة بدر 3 الذي يعاني من أزمة مستمرة لأكثر من 7 شهور». وحمل المعتقلون «ضابط الأمن الوطني مروان حماد المشرف على منطقة سجون بدر والعاشر من رمضان، والضابط أحمد يحيى المسؤول عن سجن بدر 3، المسؤولية الكاملة عن عدم حلحلة الأوضاع نتيجة عنادهما المستمر وتعاليهما في التعامل مع المعتقلين والدعم غير المحدود الذي يتلقيانه من وزارة الداخلية».

وطالبوا منظمات حقوق الإنسان، بـ «زيارة مفاجئة لسجن بدر 3 وعدم الرضوخ لتلاعب مصلحة السجون بهم».

كما طالبوا لجنة الحوار الوطني (التي تتحدث باستمرار عن إطلاق سراح المعتقلين) بتنظيم زيارة عاجلة للسجن للوقوف على حقيقة أوضاع المعتقلين وكشف خداع النظام المصري لهم.

وحملوا إدارة الحوار الوطني، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوض السامي للسجناء والمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب مسؤولية «جميع الكوارث المرتقبة التي يمكن أن يشهدها بدر 3، إذا استمر الوضع على ما هو عليه».

كما طالبوا المجلس القومي لحقوق الإنسان وإدارة الحوار الوطني، بتشكيل لجان استماع وتقصي حقائق مع المعتقلين الذين تعرضوا للاختفاء القسري لأنهم يمثلون شهادات حية على زملاء لهم تمت تصفيتهم بعد اختفائهم قسرياً.

ومنذ بداية العام الجاري، توالت رسائل المعتقلين في مجمع سجون بدر المصري بشأن الانتهاكات التي يتعرضون لها، في وقت نفت فيه وزارة الداخلية صحة الأنباء المتداولة عن الانتهاكات.

وفي إحدى الرسائل تحدث المعتقلون عن تسجيل 55 حالة انتحار خلال عشرة أيام داخل السجن، سواء بالشنق أو قطع الشرايين أو ابتلاع الأدوية وغيرها احتجاجاً على الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وكانت السلطات سوقت لمجمع سجون بدر الذي افتتح عام 2021، باعتباره سيكون «نموذجا» في توفير الرعاية الإنسانية والثقافية للسجناء على الطراز الأمريكي، حسب تصريحات أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سبتمبر/ أيلول 2021.

ومثل مجمع السجون الجديد وقتها واحدة من خطوات أعلنتها السلطات ضمن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تحسين صورتها في الخارج في مقابل الانتقادات الدولية.