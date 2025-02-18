أوقاف غزة: الاحتلال دمر 1109 مساجد و3 كنائس وقتل 315 داعية خلال العدوان 

غزة- “القدس العربي”:

استعرضت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة آثار الدمار الذي لحق بالمساجد في القطاع خلال الحرب، وقالت إن ️صواريخ وقنابل الاحتلال استهدفت (1109) مساجد ودمرتها كليًا أو جزئيًا من أصل (1244) مسجدًا في قطاع غزة بما نسبته (89%).

وأوضحت في تقرير إحصائي أن عدد المساجد المدمرة كليًا بلغ (834) مسجدًا سويت بالأرض، فيما تضررت (275) مسجدًا بأضرار جزئية بليغة مما جعلها غير صالحة للاستخدام.

وإضافة للمساجد ذكرت الوزارة أن آلة الحرب ️الإسرائيلية دمرت (3) كنائسَ في مدينة غزة تدميراً كلياً.

عدد المساجد المدمرة كليًا بلغ (834) مسجدًا سويت بالأرض، فيما تضررت (275) مسجدًا بأضرار جزئية بليغة مما جعلها غير صالحة للاستخدام

وذكرت أن ️الاحتلال استهدف (40) مقبرةً من إجمالي عددِ المقابر البالغةِ (60) منها (21) دمرت كلياً و(19) جزئياً، إضافة إلى قيام الاحتلال بنبشِ القبور وسرقةِ جثامينِ الأمواتِ والشهداء والتمثيلِ بها بطرائقَ همجيةٍ وحشية.

وعلاوة عن ذلك دمر ️الاحتلال أيضًا (643) عقارًا وقفيًاً، واستهدف نحو (30) مؤسسةً شرعية و(30) مقراً إدارياً على رأسها المقرُ الرئيسُ للوزارة، ومقرُ إذاعةِ القرآن الكريم ودمر (20) مركبة تابعة للوزارة كليًا وجزئيًا.

وقالت إن ️عدد الشهداء الذين ارتقَوا من موظفي وزارة الأوقاف ودُعاتِها وأئمتِها بلغ (315) فيما وصل عددُ المعتقلين إلى (27).

وأعلنت الوزارة عن إطلاق ائتلاف مآذن لإعمار المساجد والمؤسسات الدينية، يضم ️رؤساء المؤسسات الشرعية والخيرية والشخصيات الدينية داخل قطاع غزة وخارجه.

وقالت ان ️الائتلاف يضم عضويات من أكثر من 30 دولةً، ويمثل مرجعية عليا لرعاية وإسناد مشاريع المجال الديني والوقفي في القطاع في المجالات المختلفة.

وقالت إن ️رسالة الائتلاف تتمثل في توجيه الجهود الحكومية والأهلية داخليًا وخارجيًا نحو إعادة إعمار المساجد والمؤسسات الدينية التي دمرها الاحتلال، وقيامها بواجبها وفق منهجية شرعية ورؤية عصرية تواكب الواقع وتستجيب لتحدياته.