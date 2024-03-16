“أوقفوا الإبادة في غزة”.. صرخة تجوب شوارع طوكيو لغاضب ياباني- (شاهد)

طوكيو: “وحيدا وبصمت”، هكذا يصف الياباني فوروساوا يوسوكي احتجاجه المتواصل على الاحتلال الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة والهجمات التي تستهدف المدنيين، من أجل لفت انتباه الشعب الياباني على هذه الهجمات.
فوروساوا (48 عاماً) يُفضل متاجر الماركات الشهيرة في العاصمة اليابانية طوكيو، والمباني مثل سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ووزارة الخارجية اليابانية كأماكن لاحتجاجه المتواصل.
وعند وصوله أمام هذه المباني المعروفة بعد عمله اليومي، يحمل فوروساوا لافتة كتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة” ويعلق لافتة كتب عليها مطالبه بـ”وقف إطلاق النار” حول رقبته.
فوروساوا، الذي ينتظر بصمت بمفرده في النقاط التي تشهد حركة مرور كثيفة للمشاة، يريد لفت انتباه سكان المدينة إلى المذبحة التي وقعت في غزة.
الياباني يواصل احتجاجاته دون انقطاع حتى في ظل ظروف الشتاء القاسية بما في ذلك تساقط الثلوج، وينشر لقطات من احتجاجه الصامتة على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي.
(الأناضول)
بارك الله فيه وفي أمثاله من الشرفاء الأحرار الشجعان الذين يقفون لمؤازة الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يذبح بالصواريخ الأمريكية و الأوروبية الفتاكة تحت أنظار أمة المليار العاجزة عن لجم الإرهاب الصهيوني الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸☝️🔥🚀
ياباني فيه نخوة وانسانية اكثر من عرب التطبيع والتنسيق والاتفاقيات مع شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور 🇵🇸🤕☝️🔥🚀🔥🚀🚀🚀🚀
سبحان الله العظيم!! ياباني فيه نخوة وانسانية اكثر من عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم شر انتقام 🇵🇸✌️🤕☝️
ياباني فيه نخوة وانسانية اكثر من عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق 🇵🇸🤕☝️🔥🔥🚀