“أوقفوا الإبادة في غزة”.. صرخة تجوب شوارع طوكيو لغاضب ياباني- (شاهد)

طوكيو: “وحيدا وبصمت”، هكذا يصف الياباني فوروساوا يوسوكي احتجاجه المتواصل على الاحتلال الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة والهجمات التي تستهدف المدنيين، من أجل لفت انتباه الشعب الياباني على هذه الهجمات.

فوروساوا (48 عاماً) يُفضل متاجر الماركات الشهيرة في العاصمة اليابانية طوكيو، والمباني مثل سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ووزارة الخارجية اليابانية كأماكن لاحتجاجه المتواصل.

وعند وصوله أمام هذه المباني المعروفة بعد عمله اليومي، يحمل فوروساوا لافتة كتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة” ويعلق لافتة كتب عليها مطالبه بـ”وقف إطلاق النار” حول رقبته.

فوروساوا، الذي ينتظر بصمت بمفرده في النقاط التي تشهد حركة مرور كثيفة للمشاة، يريد لفت انتباه سكان المدينة إلى المذبحة التي وقعت في غزة.

الياباني يواصل احتجاجاته دون انقطاع حتى في ظل ظروف الشتاء القاسية بما في ذلك تساقط الثلوج، وينشر لقطات من احتجاجه الصامتة على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي.

(الأناضول)