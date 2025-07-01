“أوقفوا الإبادة والتجويع”.. مظاهرة مغربية تدعو لإنهاء حصار غزة

الرباط: شارك عشرات المغاربة في وقفة بمدينة سلا (غرب)، مساء الثلاثاء، احتجاجا على الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، مطالبين بإعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

وندد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين (غير حكومية)، باستمرار الإبادة الإسرائيلية في غزة.

ورفع المحتجون أعلام فلسطين، ولافتات كُتب على بعضها: “نضال مستمر حتى تحرير فلسطين”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية والتجويع في غزة”.

وهتفوا بشعارات مثل: “حيوا صمود الأقصى”، و”يا للعار.. غزة تحت النار”، محذرين من تداعيات استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 191 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون في القطاع، بلا مأوى بعد أن دمّرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)