أوكاسيو كورتيز تهاجم إدارة بايدن بسبب تسليحها لإسرائيل- (تدوينات)

واشنطن- “القدس العربي”: هاجمت البرلمانية الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز إدارة الرئيس جو بايدن يوم الإثنين، وذلك بسبب دعمها غير المحدود لحكومة إسرائيلية ترتكب الأهوال.

وقالت أوكاسيو كورتيز في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: إن الأهوال التي تتكشف في شمال غزة هي نتيجة لحكومة نتنياهو غير المقيدة تمامًا، والمسلحة بالكامل من قبل إدارة بايدن، بينما تحظر المساعدات الغذائية، وتقصف المرضى في المستشفيات”.

وأضافت أن “هذه إبادة جماعية للفلسطينيين، ويجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن تمكينهم من ذلك، ويجب فرض حظر الأسلحة الآن”.

The horrors unfolding in northern Gaza are the result of a completely unrestrained Netanyahu gov, fully armed by the Biden admin while food aid is blocked and patients are bombed in hospitals. This is a genocide of Palestinians. The US must stop enabling it. Arms embargo now. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 14, 2024

وتأتي مشاركة أوكاسيو كورتيز بعد يوم من دعوة نائبة الرئيس كامالا هاريس في منشور خاص بها إسرائيل إلى زيادة المساعدات إلى غزة، مستشهدة بتقرير برنامج الغذاء العالمي، حسبما أفادت صحيفة “ذا هيل”.

وقالت هاريس عبر منصة إكس “أفادت الأمم المتحدة أن الغذاء لم يدخل إلى شمال غزة منذ ما يقرب من أسبوعين. يجب على إسرائيل أن تبذل المزيد من الجهود على وجه السرعة لتسهيل تدفق المساعدات إلى المحتاجين… يجب حماية المدنيين وتمكينهم من الوصول إلى الغذاء والماء والدواء. يجب احترام القانون الإنساني الدولي”.

The UN reports that no food has entered northern Gaza in nearly 2 weeks. Israel must urgently do more to facilitate the flow of aid to those in need. Civilians must be protected and must have access to food, water, and medicine. International humanitarian law must be respected. — Vice President Kamala Harris (@VP) October 13, 2024

وفي بيان صحافي صدر يوم السبت، قال برنامج الأغذية العالمي إن “تصعيد العنف في شمال غزة له تأثير كارثي على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية”، وأوضح أن ” المعابر الرئيسة إلى الشمال أغلقت ولم تدخل أي مساعدات غذائية منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول”.

وأضاف البرنامج أن نقاط توزيع الغذاء والمطابخ والمخابز في شمال غزة اضطرت إلى الإغلاق بسبب الغارات الجوية والعمليات العسكرية البرية وأوامر الإخلاء.

وجاء انتقاد أوكاسيو كورتيز يوم الاثنين في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة أنها سترسل 100 جندي ونظام دفاع جوي متطور إلى إسرائيل، في الوقت الذي يدرس فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحديد طبيعة رد البلاد على الهجمات الإيرانية الأخيرة.