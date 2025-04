أوكاسيو كورتيز تهاجم إدارة بايدن بسبب تسليحها لإسرائيل- (تدوينات)

واشنطن- “القدس العربي”: هاجمت البرلمانية الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز إدارة الرئيس جو بايدن يوم الإثنين، وذلك بسبب دعمها غير المحدود لحكومة إسرائيلية ترتكب الأهوال.

وقالت أوكاسيو كورتيز في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: إن الأهوال التي تتكشف في شمال غزة هي نتيجة لحكومة نتنياهو غير المقيدة تمامًا، والمسلحة بالكامل من قبل إدارة بايدن، بينما تحظر المساعدات الغذائية، وتقصف المرضى في المستشفيات”.

وأضافت أن “هذه إبادة جماعية للفلسطينيين، ويجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن تمكينهم من ذلك، ويجب فرض حظر الأسلحة الآن”.

The horrors unfolding in northern Gaza are the result of a completely unrestrained Netanyahu gov, fully armed by the Biden admin while food aid is blocked and patients are bombed in hospitals.

This is a genocide of Palestinians. The US must stop enabling it. Arms embargo now.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 14, 2024