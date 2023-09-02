أوكرانيا: أسلحتنا يمكنها ضرب أهداف في روسيا على بعد 1500 كيلومتر

كييف: ذكر مسؤول من كييف أن أوكرانيا قادرة الآن على الوصول إلى أهداف في الأراضي الروسية، تبعد 1500 كيلومتر، باستخدام أسلحتها التي لديها .

وذكر أوليكسي دانيلوف، سكرتير المجلس الوطني للأمن والدفاع للإذاعة الأوكرانية أن مثل هذه الأهداف البعيدة، لم تعد تمثل صعوبة، نظرا إلى أن أوكرانيا تطور برنامجها للصواريخ والطائرات المسيرة منذ بعض الوقت.

وأضاف أن الصواريخ، المستخدمة في الأراضي الروسية من أصل أوكراني، في إشارة إلى الهجمات على أهداف عسكرية روسية، في إطار جهود كييف لصد قوات الكرملين في الحرب، التي بدأت قبل أكثر من 18 شهرا.

وأشار إلى البرنامج الصاروخي الأوكراني، الذي يتم تطبيقه منذ عام 2020، وأيضا حقيقة أن الكثير من الشركات تشارك في إنتاج طائرات مسيرة. وأضاف في بث مساء أمس الجمعة أن “كل هذا سيحقق نتائج”.

وتابع أن القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على ضرب أهداف، ليست فقط على بعد 700 كيلومتر، لكن “حتى على بعد 1000 و1500 كيلومتر”.

وأكد دانيلوف أن كييف تهاجم فقط أهدافا عسكرية.

يشار إلى أن روسيا تواجه موجة متصاعدة من الهجمات بالطائرات المسيرة على موسكو وغيرها من مناطق البلاد في ضربات انتقامية، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

(د ب ا)