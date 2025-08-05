سياسة | دولي

أوكرانيا: إصابة عدة أشخاص بينهم طفلان في هجوم روسي على خاركيف

منذ دقيقة واحدة

موقع غارة جوية روسية سابقة في خاركيف

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كييف: قال سيرهي زيلينسكي رئيس مجلس مدينة لوزوفا الأوكرانية الثلاثاء إن عدة أشخاص أصيبوا في أكبر هجوم جوي روسي على المدينة منذ بدء الحرب.

وقال على تطبيق تيليغرام “تضررت بنية تحتية حيوية ومبان سكنية ومنازل”.

وتابع “تعرضت لوزوفا لأكبر هجوم منذ بداية الحرب”، مضيفا أن عدة أشخاص بينهم طفلان أصيبوا بالمدينة الواقعة في جنوب منطقة خاركيف شرق أوكرانيا.

ولم يتضح بعد حجم الهجوم على المدينة، التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 55 ألف نسمة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تصريحات زيلينسكي. ولم يصدر تعليق حتى الآن من روسيا.

واستهدفت هجمات روسية بالطائرات المسيرة والصواريخ منطقة خاركيف، القريبة من الحدود بين البلدين، بشكل متكرر منذ بداية الحرب.

وقال زيلينسكي إن إمدادات الكهرباء والمياه انقطعت في أجزاء من لوزوفا.

(رويترز)

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