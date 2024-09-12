أوكرانيا: إصابة 14 شخصا في هجوم روسي على بلدة بمنطقة سومي

موقع هجوم روسي على بلدة كونوتوب في منطقة سومي

كييف: قال مسؤولون محليون الخميس إن طائرات روسية مسيرة ألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للطاقة في بلدة كونوتوب بشمال أوكرانيا في هجوم ليلي أدى إلى إصابة 14 شخصا على الأقل وانقطاع الكهرباء عن البلدة.

وأوضح مسؤولون إقليميون أن 10 انفجارات وقعت في أثناء الهجوم.

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس قال رئيس البلدية أرتيم سمينيكين “في الوقت الحالي، يبذل العاملون في مجال الطاقة كل ما في وسعهم لتوفير الكهرباء للمستشفى ونظام إمدادات المياه”.

وأضاف أن المستشفيات تواصل عملها.

وتقع كونوتوب في منطقة سومي التي استهدفتها روسيا بكثافة في الأسابيع القليلة الماضية.

واستخدمت أوكرانيا سومي نقطة انطلاق لتوغلها المفاجئ داخل الأراضي الروسية الشهر الماضي في محاولة لقلب موازين المعركة لصالحها في وقت تتقدم فيه القوات الروسية ببطء في شرق أوكرانيا.

(رويترز)