سياسة | دولي

أوكرانيا: إصابة 8 أشخاص في هجوم جوي روسي على كييف

منذ ساعة واحدة

موقع هجوم روسي سابق في أوكرانيا

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كييف: قالت السلطات في العاصمة الأوكرانية كييف الاثنين إن روسيا شنت هجوما على المدينة خلال الليل أسفر عن إصابة ثمانية من سكان أحد المباني بينهم طفل في الثالثة من عمره.

قال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف عبر تطبيق تيليغرام إن أربعة من المصابين في الهجوم الذي وقع بعد منتصف الليل بقليل نقلوا إلى المستشفى وإن أحدهم حالته خطيرة.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن جميع المصابين من سكان مبنى متعدد الطوابق في حي دارنيتسكي بالمدينة على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

وأضاف في منشور على تيليغرام “تسببت موجة الانفجار في إلحاق أضرار بالنوافذ من الطابق السادس إلى الحادي عشر من المبنى”.

ودوت صفارات الإنذار في العاصمة ومعظم أنحاء أوكرانيا لعدة ساعات طوال الليل للتحذير من هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

(رويترز)

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