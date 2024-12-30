أوكرانيا: إعادة 189 أسيرا في أحدث عملية تبادل مع روسيا

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن أوكرانيا أعادت 189 أسير حرب إلى وطنهم في أحدث عملية تبادل مع روسيا.

وشكر زيلينسكي الإمارات وشركاء آخرين على تسهيل عملية التبادل.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تلغرام “عودة أهالينا من الأسر الروسي هي دائما أخبار سارة جدا لكل منا. واليوم هو أحد هذه الأيام، تمكن فريقنا من إعادة 189 أوكرانيا إلى الوطن”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الاثنين عن عملية لتبادل الأسرى، وقالت إن كل جانب أطلق سراح 150 أسير حرب.

ولا تفسير حتى الآن لاختلاف الأعداد المعلن عنها.

وقال زيلينسكي إن من بين الأوكرانيين العائدين جنودا ورقباء وضباطا من مناطق مختلفة على الخطوط الأمامية ومدنيين اثنين أسرتهما قوات روسية في ميناء ماريوبول بجنوب أوكرانيا عام 2022.

وأظهرت الصور، التي نشرها زيلينسكي، عشرات الرجال في حافلة وبعضهم متدثر بالعلم الأوكراني.

أوكرانيا تتلقى 15 مليار دولار من أمريكا كجزء من حزمة مساعدات مجموعة السبع

من جهة ثانية، قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال في تدوينة له على تطبيق تلغرام اليوم الاثنين ، إن بلاده ستتلقى 15 مليار دولار من واشنطن كجزء من حزمة مساعدات رئيسية من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7)، بعد وقت قصير من تعهد آخر قدمته الولايات المتحدة.

وقال شميهال إن الـ 15 مليار دولار ستستخدم لأغراض اجتماعية وإنسانية وإنه تم الاتفاق عليها بين البنك الدولي ، بصفته مدير صناديق التمويل ، ووزارة المالية الأوكرانية.

ورغم احتجاجات الكرملين ، سيتم تأمين المبلغ من دخل الفوائد على أصول الدولة الروسية المجمدة لدى الغرب.

وتستهدف مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي استخدام هذا المسار لتزويد أوكرانيا بقرض بقيمة 50 مليار دولار.

وتبلغ حصة الولايات المتحدة ما مجموعه 20 مليار دولار.

يشار إلى أنه في عهد بايدن ، كانت الولايات المتحدة أهم داعم لأوكرانيا في الحرب التي شنتها روسيا في 24 فبراير/شباط 2022 ، بيد أن هناك مخاوف متزايدة من تغير الأمور بمجرد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في العشرين من يناير / كانون الثاني المقبل.

وأعلن بايدن في وقت سابق اليوم الاثنين، عن تخصيص شريحة أخرى من المساعدات الأمنية لأوكرانيا بقيمة نحو 2.5 مليار دولار ، في إطار سعيه إلى تعزيز دفاعات كييف ضد الغزو الروسي قبل ترك منصبه في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.

وصدق الكونغرس بالفعل على المساعدات التي تغطي أسلحة وذخيرة بقيمة 25ر1 مليار دولار للجيش الأوكراني إضافة إلى 1.22 مليار دولار أخرى في شكل مساعدات أمنية ، حسبما أفاد بيان للبيت الأبيض.

وقال بايدن إن إدارته مصممة على استخدام كل التمويلات التي خصصها الكونغرس لأوكرانيا “بشكل كامل”.

وأضاف ، : “وفقا لتوجيهاتي ، ستواصل الولايات المتحدة العمل بلا كلل لتقوية موقف أوكرانيا في هذه الحرب خلال الفترة المتبقية لي في منصبي”.

وقال بايدن إن الحزمة الأخيرة “ستوفر لأوكرانيا تدفقا فوريا لقدرات ستتمكن من الاستمرار في استخدامها بشكل كبير في ساحة المعركة وإمدادات طويلة المدى لأنظمة الدفاع الجوي والمدفعية والأسلحة الهامة الأخرى”.

(وكالات)