سياسة | دولي

أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 439 ألفا و190 منذ بداية الحرب- (تدوينة)

27 - مارس - 2024

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كييف: أعلن الجيش الأوكراني، الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، إلى نحو 439 ألفا و190 جنديا، بينهم 1030 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية “يوكرينفورم” الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 6904 دبابات، منها 11 دبابة الثلاثاء، و13216 مركبة قتالية مدرعة و10931 نظام مدفعية و1019 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و728 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و8578 طائرة مسيرة، و2015 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و14539 من المركبات وخزانات الوقود، و1794 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 27, 2024 الساعة 10:21 ص

    فاتورة تحرير أوكرانيا من مخالب أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض النازي 😶

    رد

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