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أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 870 ألفا و700 جندي منذ بداية الحرب- (تدوينة)

26 - فبراير - 2025

جنود أوكرانيون في منطقة دونيتسك

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كييف: أعلن الجيش الأوكراني، الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط/ فبراير 2022، إلى نحو 870 ألفا و700 جندي، بينهم 1170 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10201 دبابة، منها 19 دبابة الثلاثاء، و21183 مركبة قتالية مدرعة، و23686 نظام مدفعية، و1299 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1085 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و26961 طائرة مسيرة، و3064 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و38702 من المركبات وخزانات الوقود، و3759 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

(د ب أ)

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