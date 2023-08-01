أوكرانيا: الحرب “ستنتقل بالكامل قريبا” إلى أراضي روسيا

كييف: قال مستشار المكتب الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولياك، إن الحرب “ستنتقل بالكامل قريبا” إلى الأراضي الروسية.

جاء ذلك في منشور له عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، تطرق فيه إلى هجمات الطائرات المسيرة على العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف بودولياك: “موسكو تعتاد بسرعة على حرب شاملة وهذه الحرب ستنتقل قريبًا بالكامل إلى أراضي” روسيا.

وتابع: “كل ما سيحدث في روسيا بعد الآن هو مرحلة تاريخية موضوعية”.

وأكمل: “سيكون هناك المزيد من المسيرات مجهولة الهوية، ومن الانهيارات والصراعات الداخلية والحروب”، دون تفاصيل أكثر.

(الأناضول)