مسيرات روسية تقصف البنية التحتية لميناء إزميل الأوكراني على نهر الدانوب- (فيديو)

كييف: قال الحاكم الإقليمي لمنطقة أوديسا الأوكرانية، أوليه كيبر، عبر تطبيق تليغرام، إن طائرات مسيرة روسية دمرت منشآت للبنية التحتية في ميناء إزميل الأوكراني على نهر الدانوب بمنطقة أوديسا في هجوم وقع خلال الليل.

وأضاف كيبر أن الهجوم أسفر عن قصف مبنى سكني وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال الحاكم الإقليمي إن الطائرات المسيرة دمرت ثلاث شاحنات وتسببت في اندلاع حريق.

Most of you can’t even imagine living close to 🇷🇺 or experiencing a brutal attack.

You don’t get to tell Eastern Europeans not to hate russia!

Last night, russia attacked Izmail port in Ukraine, near RO border.

The explosion was visible from Romania:

pic.twitter.com/7CyQL86lAB

— anitnelav (@thevtalks) July 24, 2024