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مسيرات روسية تقصف البنية التحتية لميناء إزميل الأوكراني على نهر الدانوب- (فيديو)

24 - يوليو - 2024

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كييف: قال الحاكم الإقليمي لمنطقة أوديسا الأوكرانية، أوليه كيبر، عبر تطبيق تليغرام، إن طائرات مسيرة روسية دمرت منشآت للبنية التحتية في ميناء إزميل الأوكراني على نهر الدانوب بمنطقة أوديسا في هجوم وقع خلال الليل.

وأضاف كيبر أن الهجوم أسفر عن قصف مبنى سكني وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال الحاكم الإقليمي إن الطائرات المسيرة دمرت ثلاث شاحنات وتسببت في اندلاع حريق.

وتقوم أوكرانيا بتصدير بعض إنتاجها من الحبوب عبر موانئ على نهر الدانوب، في حين يتم تصدير معظم الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من موانئ على البحر الأسود.

ومن جانب آخر، قالت القوات الجوية الأوكرانية الأربعاء إن الدفاعات الجوية أسقطت 17 من بين 23 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا بالإضافة إلى ثماني طائرات استطلاع مسيرة في هجوم الليلة الماضية.

وأضافت القوات الجوية أن القوات الروسية استخدمت أيضا صاروخين في هجومها الليلي على أوكرانيا.

(وكالات)

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